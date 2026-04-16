Gisela Valcárcel rompió el silencio sobre la fecha de estreno del esperado programa que uniría a Ethel Pozo y Maju Mantilla.

¿Por qué no salió al aire el programa de Ethel Pozo y Maju Mantilla en Panamericana TV? | Composición: Wapa / Captura de pantalla Difusión

¿Por qué no salió al aire el programa de Ethel Pozo y Maju Mantilla en Panamericana TV? | Composición: Wapa / Captura de pantalla Difusión

El anunciado programa que reuniría a Ethel Pozo y Maju Mantilla aún no tiene fecha de estreno, pese a la expectativa generada desde su presentación. La incertidumbre sobre el proyecto creció en las últimas semanas tras la ausencia de novedades oficiales. Ante ello, Gisela Valcárcel fue consultada sobre el futuro del magazine. Su respuesta dejó abiertas varias interrogantes sobre el destino del espacio televisivo.

Gisela Valcárcel explica por qué el programa de Ethel Pozo y Maju Mantilla no salió al aire

El proyecto televisivo que reuniría a Ethel Pozo y Maju Mantilla como dupla en la conducción todavía no tiene fecha de estreno, lo que ha generado diversas especulaciones entre los seguidores de ambas figuras. Ante las dudas sobre el futuro del magazine, Gisela Valcárcel fue consultada al respecto y su respuesta dejó más interrogantes que certezas.

La productora fue abordada por el programa 'Amor y Fuego' durante la jornada electoral del pasado 12 de abril y se le preguntó directamente por el estreno del espacio que ambas conductoras habían anunciado con gran expectativa a comienzos de año. Sin embargo, su reacción sorprendió al público.

“No sé si no va a salir”, comentó la presentadora, una frase que incrementó las dudas sobre el destino del proyecto televisivo. El comentario también se da en medio de cambios y reacomodos dentro de la programación de Panamericana Televisión, señal donde el espacio estaba previsto para emitirse en horario vespertino.

La aparición de Mantilla, exMiss Mundo y rostro conocido de la televisión peruana, había sido presentada con entusiasmo durante la preventa de GV Producciones, donde se anunció que compartiría conducción con Pozo, quien hasta 2025 formó parte del magazine 'América Hoy'.

“Estoy encantadísima de ser parte de la conducción junto a ti. Sé que juntas vamos a aprender bastante, es una nueva aventura y pongo todo mi compromiso”, había declarado Mantilla meses atrás, generando gran expectativa por el debut de esta nueva dupla en la pantalla chica.

Proyecto anunciado que no se estrenó

El espacio televisivo fue presentado públicamente en enero durante la preventa anual de GV Producciones, evento en el que Gisela Valcárcel anunció su retorno a la pantalla con un reality de baile y dio a conocer nuevas apuestas para la programación. Entre ellas figuraba el magazine de las tardes que tendría como conductoras a Maju Mantilla y Ethel Pozo, una propuesta pensada para renovar el bloque vespertino de Panamericana Televisión.

“Las tardes no serán las mismas. Llegan Maju Mantilla y Ethel Pozo para un nuevo magazine imperdible”, señalaba el material promocional difundido en aquel momento. Como parte de la campaña, también se compartieron fotografías y clips de ambas presentadoras junto a Valcárcel, lo que incrementó el interés del público y de los anunciantes.

Con el transcurso de las semanas, no obstante, la ausencia de una fecha oficial de estreno, el silencio en redes sociales y la falta de nuevos adelantos comenzaron a generar dudas sobre el destino del proyecto. Diversos reportes periodísticos señalaron que Panamericana Televisión habría decidido postergar temporalmente la salida de sus nuevos programas, luego de que algunos estrenos recientes no alcanzaran las cifras de audiencia esperadas.

En ese contexto, el magazine de Mantilla y Pozo, junto con el reality de baile y otras propuestas de entretenimiento, habría quedado en pausa mientras el canal analiza posibles ajustes en su estrategia de programación.