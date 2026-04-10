Tula Rodríguez CONFIESA la verdadera relación que tiene con Pilar Arana tras rumores de posible amorío: “(Ella) tiene energía masculina” | Créditos: Composición Wapa | Fuente: Instagram

Tula Rodríguez CONFIESA la verdadera relación que tiene con Pilar Arana tras rumores de posible amorío: “(Ella) tiene energía masculina” | Créditos: Composición Wapa | Fuente: Instagram

Tula Rodríguez decidió ponerle fin a las especulaciones y hablar sin rodeos sobre los rumores que la vinculaban sentimentalmente con Pilar Arana. Luego de que su cercanía despertara todo tipo de comentarios, la actriz aprovechó su paso por el pódcast de Verónica Linares para aclarar qué tipo de relación mantienen realmente y desmentir cualquier romance. “Porque nos ven juntas y porque como ella físicamente tiene energía masculina…”, explicó, aludiendo a la interpretación que muchos han hecho sobre su vínculo.

Lejos de las versiones que circulan en redes sociales, la exvedette dejó claro que entre ambas existe una amistad genuina y muy sólida. Según contó, la complicidad que muestran en su proyecto digital ‘Pitukoneras’ ha llevado a algunos seguidores a sacar conclusiones equivocadas, creyendo que hay algo más que una amistad.

Durante la conversación, Tula, de 48 años, profundizó en la dinámica que tiene con Pilar, comparándola con una relación familiar, intensa pero cercana. “Nos peleamos un huevo, pero creo que es como con tus hermanos… mis mejores amigas a veces se ponen celosas, hasta han pensado que éramos pareja mucha gente”, relató, evidenciando la confianza que comparten.

Además, no dudó en resaltar la lealtad inquebrantable de su amiga, dejando ver el nivel de cariño que las une. “Pilar se puede quitar el brazo o le cortan algo antes de dañar a las personas que quieren. Y yo estoy segura que yo soy una de las que ella quiere”, afirmó con total seguridad.