La revisión del celular de Christian Domínguez por Karla Tarazona desató reacciones. Magaly Medina aprovechó para advertir sobre nuevas estrategias de encuentros secretos.

Magaly Medina saca a la luz nuevo modus operandi de los infieles | Composición: Wapa Captura de pantalla - YouTube

Magaly Medina saca a la luz nuevo modus operandi de los infieles | Composición: Wapa Captura de pantalla - YouTube

La reciente revisión del celular de Christian Domínguez por parte de Karla Tarazona en televisión nacional sigue generando reacciones. Esta vez fue Magaly Medina quien aprovechó el tema para lanzar una advertencia sobre las nuevas estrategias que, según comentó, utilizarían algunas personas para mantener encuentros en secreto. La conductora no mencionó nombres, pero sus declaraciones rápidamente despertaron especulaciones entre los seguidores de la pareja.

Magaly revela supuesto método que utilizarían algunas personas para mantener encuentros en secreto

Durante la última edición de su programa, la conductora de ATV comentó una información que, según explicó, le fue compartida por una persona vinculada al rubro hotelero. A raíz de la conversación sobre la confianza dentro de las relaciones y la revisión de teléfonos celulares, Medina señaló que actualmente existirían otras formas de evitar ser descubiertos.

“A mí me han contado que algunas personas, cuando reservan con discreción una habitación en un hotel, llaman con otro nombre, pero a la hora que piden el nombre de la reserva, lo hacen para la persona que tiene que ir porque tiene que presentar su DNI”, contó la popular 'Urraca'.

Asimismo, la periodista recordó las declaraciones realizadas días atrás por Kurt Villavicencio, quien aseguró que algunas personas optarían por comunicarse utilizando dispositivos ajenos para no dejar rastros en sus propios equipos.

Ante ello, Magaly aseguró que su equipo se mantendrá atento a este tipo de situaciones. “Con lo dicho por Kurt, nuestras antenitas se han vuelto a activar”, advirtió.

Magaly cuestiona a Karla Tarazona por revisar el celular de Christian Domínguez

La conductora también se refirió directamente a la escena protagonizada por Karla Tarazona y Christian Domínguez en el programa Arriba mi gente, donde la locutora inspeccionó el teléfono de su esposo frente a cámaras para demostrar la confianza que existe entre ambos.

Sin embargo, para Medina, esa acción no sería suficiente para despejar cualquier duda. “¿Acaso te va a decir que tiene otro celular y que lo tiene su amigo?. No pues Karla. Ella, con tal de defenderlo, se hace la empoderada", precisó.

Además, la popular 'Urraca' sostuvo que la exconductora habría interpretado de manera equivocada los comentarios realizados previamente por Villavicencio respecto a las supuestas estrategias que algunas personas emplearían para ocultar conversaciones.

“Ya te hemos avisado todos. Yo creo que esto es la respuesta de lo que Kurt Villavicencio dijo acá, pero Karla entendió mal, porque ella le pregunta (a Christian Domínguez) si tiene otro celular. Kurt no dijo que él tiene dos celulares”, sentenció.