Durante la revisión, Karla Tarazona formula una pregunta inesperada que sorprende a Christian. La respuesta nerviosa del cantante genera risas y especulaciones en el set del programa.

Karla Tarazona sorprende a Christian Domínguez revisando su celular | Composición: Wapa Captura de pantalla - Arriba mi Gente

Karla Tarazona sorprende a Christian Domínguez revisando su celular | Composición: Wapa Captura de pantalla - Arriba mi Gente

Karla Tarazona protagonizó un llamativo momento junto a Christian Domínguez durante su reciente participación en 'Arriba mi gente'. La conductora aceptó revisar el celular de su esposo en plena transmisión en vivo y, aunque no encontró mensajes ocultos ni conversaciones comprometedoras, terminó haciendo una pregunta que dejó desconcertado al cantante y llamó la atención de todos en el set.

Karla inspeccionó el teléfono de Christian y una pregunta terminó generando tensión

Durante la entrevista, la pareja fue consultada sobre la confianza que existe en su relación tras haber formalizado recientemente su unión civil. En medio de la conversación, surgió la propuesta de que Karla Tarazona revisara el teléfono móvil del líder de La Gran Orquesta Internacional frente a cámaras.

Lejos de mostrarse incómodo al inicio, Christian Domínguez permitió que su esposa accediera a su dispositivo mientras los conductores y músicos observaban la escena. Mientras ella revisaba algunas aplicaciones y conversaciones, el cantante explicó que Karla suele tener acceso a su celular con frecuencia e incluso lo ayuda cuando necesita responder mensajes mientras conduce. "A veces yo manejo y le pido: ‘amor, escribe esto’"

Además, quiso dejar en claro que no tenía nada que esconder en sus conversaciones de WhatsApp: "No hay archivados amiga".

Sin embargo, aunque la revisión no evidenció ninguna conversación sospechosa, Karla detectó un detalle que despertó sus dudas y la llevó a formular una pregunta inesperada: "Ahora, ¿tienes más celulares?", lo confrontó.

La consulta tomó por sorpresa a Christian Domínguez, quien respondió de inmediato intentando despejar cualquier sospecha: "No, no", se negó.

La reacción del cantante no pasó desapercibida para los conductores del programa. De hecho, algunos comentaron que el artista parecía haberse puesto nervioso cuando recuperó su teléfono, lo que alimentó las bromas en el estudio.

La situación continuó cuando le volvieron a preguntar si utilizaba algún otro equipo móvil además del que acababa de mostrar. El tema provocó unos segundos de silencio y dio pie a una de las intervenciones más comentadas del segmento: "Tiene otro"