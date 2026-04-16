Durante su aparición, Reimond Manco admitió sus errores y pidió perdón a Moretti, alejándose de su postura defensiva inicial respecto a su infidelidad.

El escándalo mediático que rodea al exfutbolista Reimond Manco dio un nuevo giro luego de que el propio deportista decidiera presentarse en televisión para reconocer su responsabilidad en la crisis con su esposa, Lilia Moretti. La polémica surgió tras la difusión de conversaciones privadas y contenido íntimo que lo vinculaban con una joven de su círculo cercano.

Esposa de Reimond Manco comparte doloroso mensaje de despedida

Durante su aparición en el programa de Magaly Medina, el exjugador optó por un tono más reflexivo y asumió públicamente sus errores, alejándose de la postura defensiva que había mantenido al inicio del escándalo. “Yo estoy acá para hacer mea culpa y pedirle perdón a mi esposa”, manifestó, remarcando que su presencia en el set buscaba reconocer lo ocurrido y ofrecer disculpas a su familia.

Esposa de Reimond Manco comparte doloroso mensaje

En esa misma entrevista, Manco admitió que sostuvo intercambios de carácter íntimo con varias mujeres y reconoció que el año pasado ocurrió un episodio de infidelidad que ya había golpeado la relación con Moretti.

La controversia creció luego de que el programa 'Magaly TV La Firme' difundiera el testimonio de una joven llamada Maydiel, quien en un primer momento aseguró que el exfutbolista le había enviado mensajes y videos de contenido sexual. Sin embargo, posteriormente, en una transmisión en vivo junto al propio Manco, la mujer se retractó parcialmente y explicó que algunos de los chats presentados habían sido alterados en medio de un momento de enojo. Aun así, el caso ya había generado un fuerte impacto en la vida personal y pública de la pareja.

Después de que el exfutbolista reconociera su infidelidad frente a cámaras, Lilia Moretti decidió pronunciarse mediante un mensaje dirigido al padre de sus hijos, en el que reflexionó sobre los años que compartieron como pareja.

“Hoy quiero escribirte desde el amor que nos han dejado estos 12 años compartidos. Hemos vivido momentos maravillosos, construido recuerdos que nadie nos podrá quitar y como toda pareja, también atravesamos dificultades. Pero si pongo todo en una balanza, siempre pesó más lo bueno. Lo difícil fueron solo capítulos que supimos enfrentar y superar juntos.”, escribió la madre de cuatro hijos.

Pese a la ruptura, Moretti destacó el rol que Manco ha tenido como padre dentro de la familia. “Quiero reconocer algo que para mí siempre será invaluable: El hombre que eres con nuestros hijos. Criaste a Luca y Anto con amor genuino, como si llevaran tu sangre, sin hacer jamás diferencias con Reimond Jr y Rafaella. Eso no lo hace cualquiera, y habla del corazón que tienes. Es algo que siempre voy a admirar y respetar", señaló.

Además, dejó claro que, aunque su relación de pareja haya terminado, los lazos familiares seguirán presentes. “Hoy, más allá de cualquier circunstancia, quiero que tengas claro que no estás solo. Tus hijos, tu madre, tus hermanas, mi madre y yo siempre seremos parte de tu apoyo, porque los vínculos reales que vienen del alma y del amor no desaparecen, solo se transforman", agregó.