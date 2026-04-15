Reimond Manco se convierte en el nuevo protagonista de los destapes de Magaly Medina, tras la difusión de chats y material íntimo por parte de una mujer identificada como Maydiel.

¡Quedó al descubierto! Reimond Manco se convirtió en el nuevo protagonista de los destapes de Magaly Medina. En la reciente edición de 'Magaly TV, la firme', una mujer expuso chats privados con el exfutbolista donde se revelan fotos y videos íntimos de este, pese a estar “felizmente” casado.

Mujer difunde fotos y videos de Reimond Manco

La mujer identificada como Maydiel decidió revelar públicamente una serie de conversaciones que, según su testimonio, sostuvo durante varios meses con el exfutbolista. Como parte de su denuncia, difundió capturas de chats privados y videos íntimos que, afirma, habrían sido enviados directamente por Raymond Manco en medio de una comunicación constante iniciada a través de redes sociales.

De acuerdo con su versión, el contacto entre ambos comenzó en octubre de 2025 mediante TikTok. En las primeras semanas, los intercambios eran cotidianos y sin insinuaciones. No obstante, con el paso del tiempo, el tono de las conversaciones fue cambiando progresivamente hasta volverse más personal y derivar en el envío de contenido subido de tono.

La denunciante explicó que el tipo de interacción que mantenían incluía solicitudes explícitas por parte del exjugador. “Sí me solicitaba para autosatisfacerse”, declaró al describir los pedidos que, asegura, recibía con frecuencia. Según relató, estas solicitudes no se trataban de hechos aislados, sino de una conducta repetitiva que se prolongó durante el tiempo que mantuvieron contacto.

Asimismo, señaló que la comunicación entre ambos se volvió cada vez más constante, con mensajes frecuentes cargados de insinuaciones y requerimientos directos. En ese contexto, sostuvo que Manco no solo le pedía material íntimo, sino que también le enviaba contenido propio.

Según el testimonio de la mujer, el exdeportista mantenía estas conversaciones a pesar de estar casado y presumir de su relación en redes sociales. Ante ello, Maydiel aseguró que él mismo intentaba justificar su comportamiento durante las charlas. “Nosotros manejamos una relación bien open, nadie me revisa el teléfono”, habría mencionado en los mensajes.

En el informe difundido por el programa de Magaly Medina se dejaron al descubierto expresiones que sugerirían un interés por mantener la relación en privado. “Todo lo que hablamos queda entre nosotros”, se escucha en uno de los registros difundidos, frase que, según la denunciante, formaba parte de un intento por garantizar discreción.

De acuerdo con el relato de la mujer, Reimond Manco habría planteado en varias oportunidades la posibilidad de reunirse, incluso sugiriendo citas en hoteles. No obstante, aseguró que nunca aceptó dichas invitaciones. “Quiso encontrarse conmigo en un hotel… pero no acepté”, sostuvo, enfatizando que la relación no llegó a concretarse en persona.

Reimond Manco hablaría con más mujeres

Las recientes revelaciones también trajeron consigo un comentario que no pasó desapercibido. Durante su testimonio, la mujer aseguró que nunca sintió atracción por el exfutbolista e incluso reveló detalles íntimos de este: “Era chi…”, aseguró.

Otro punto que provocó fuerte reacción pública fue su afirmación sobre la frecuencia con la que recibía material íntimo. Según explicó, el envío de este contenido no habría sido algo ocasional, sino una práctica reiterada que incluso se habría dado en momentos relacionados con la vida familiar del exdeportista. “No solamente me ha mandado packs, sino que en la promoción de su hijo entró al vestidor y me mandó sus packs”, declaró, generando indignación por lo que implicaría una conducta inapropiada en un contexto personal.