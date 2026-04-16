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Salen a la luz testimonios de nuevas mujeres exponiendo conversaciones comprometedoras con Reimond Manco

Las mujeres afirman que Reimond Manco habría propuesto encuentros a través de redes sociales, sugiriendo citas a pesar de su estado civil.

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    Salen a la luz testimonios de nuevas mujeres exponiendo conversaciones comprometedoras con Reimond Manco
    Reimond Manco es expuesto por más mujeres | Composición: Wapa / Captura de pantalla
    Salen a la luz testimonios de nuevas mujeres exponiendo conversaciones comprometedoras con Reimond Manco

    El exfutbolista Reimond Manco volvió a quedar en el centro de la polémica luego de que un nuevo informe televisivo difundiera declaraciones de varias mujeres que aseguran haber intercambiado mensajes privados con él. Las versiones salieron a la luz tras su reciente aparición en el programa 'Magaly TV La Firme', donde se abordó nuevamente la controversia que lo rodea.

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    Mujeres aseguran haber recibido propuestas de encuentros por parte de Reimond Manco

    Según el reportaje presentado por Magaly Medina, los testimonios apuntan a que el exjugador habría mantenido conversaciones con diferentes mujeres a través de redes sociales, en las que —de acuerdo con sus relatos— sugería encuentros a pesar de estar casado. La investigación televisiva plantea que no se trataría de un caso aislado, sino de un comportamiento que presuntamente se habría repetido con más de una persona. Mujeres aseguran haber recibido propuestas de encuentros por parte de Reimond Manco

    El informe inició con una afirmación directa que dio contexto a las revelaciones: “Se destapó la olla de grillos que parece tenía guardada Raymond Manco, porque después de que su amiga Maydiel lo echó en cancha porque supuestamente le enseñaba el pack, salieron otras mujeres para contarnos que el ‘Rey’ quería coronar con ellas”.

    Así fue como se mostró el testimonio de distintas jóvenes que relataron supuestos intercambios de mensajes con el exfutbolista. Aunque ninguna confirmó haberse reunido físicamente con él, sí afirmaron que las conversaciones habrían incluido insinuaciones o invitaciones a concretar citas.

    Una de ellas comentó: “Y me invitó a salir, concretar un encuentro”. Otra versión relató una propuesta más explícita: “Él me dijo para vernos. Le dije para dónde y de frente él me puso para ir a un hospedaje”. Ambas señalaron que los diálogos habrían pasado de un tono casual a uno más directo con el paso del tiempo.

    El programa también presentó el caso de Jessica Clement, una joven de 23 años que difundió lo que serían capturas de un chat de WhatsApp con Manco. En los mensajes difundidos, el intercambio empieza con saludos simples: “Holis”, “Okey, ya te guardo”. No obstante, luego el diálogo cambia de tono: “¿Y a dónde te irás?”, “San Miguel, con unas amigas”, “Ah, qué rico. ¿Tienes ganas?”, y esta solo responde: “Lo que fluya”.

    En ese mismo intercambio también se mencionó la posibilidad de que el encuentro pudiera hacerse público. “¿Y si nos ampayan?”, preguntó ella. Él respondió: “¿Quiénes? Caleta nomás”. La conversación continuó con: “¿No ves Magaly?”, “No suelo ver TV nacional, bebé”, y finalmente: “Deberías. Son unas ratas”. Según la joven, “al principio todo fue muy cordial, pero después la conversación se fue subiendo de tono poco a poco. Me invitó a salir, concretar un encuentro”.

    Jessica también sostuvo que Manco habría sugerido distintas alternativas para reunirse sin llamar la atención. “Me decía para vernos en su tiempo libre… de repente en el auto, de repente en un hotel que conocía, bastante caleta, temprano tipo cuatro y media, incluso hacerlo en el carro”, dijo, mientras que, en el chat, el mismo Reimond admite que podían descubrirlo: “En el carro, ahí sí salimos en todo el país”.

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    El reportaje televisivo incluyó además el relato de una tercera mujer, identificada como Laura, quien afirmó haber sido contactada por el exfutbolista mientras realizaba transmisiones en vivo en TikTok.

    “Él hace TikTok, sus live… cuando entras, si eres mujer, lo que hace es stalkearte. Me comenzó a seguir sin que yo lo siguiera”, contó.

    De acuerdo con su versión, el deportista reaccionaba constantemente a sus publicaciones. “Cada historia que subía me reaccionaba con corazones… no le respondía porque no era de mi interés”. Sin embargo, con el tiempo decidió contestar algunos mensajes, lo que habría dado paso a una conversación con insinuaciones.

    SOBRE EL AUTOR:
    Salen a la luz testimonios de nuevas mujeres exponiendo conversaciones comprometedoras con Reimond Manco
    Lorena Meneses

    Periodista especializada en espectáculos nacional e internacional. Licenciada en Periodismo en la Universidad Católica Andrés Bello. Redactora en Wapa. Interesada en temas relacionados con farándula y celebridades.

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