Reimond Manco responde a acusaciones en 'Magaly TV, la firme'. Durante una transmisión en vivo, se enlazó con Maydiel, quien se disculpó arrepentida de acusarlo por chats.

Reimond Manco no guardó silencio ante las acusaciones de una mujer en el programa 'Magaly TV, la firme'. El exfutbolista peruano se enlazó en una transmisión en vivo con Maydiel, la mujer que lo acusó y mostró chats con fotos y videos íntimos enviados por el exdeportista. ¿Qué se dijeron?

Reimond Manco encara a mujer que lo acusó de mandarle mensajes subidos de tono

A través de su cuenta de TikTok, Manco se conectó en una transmisión en vivo con Maydiel, quien negó haber dado autorización a la producción de Magaly Medina para difundir sus declaraciones, algo que le pareció cuestionable al expelotero.

“Obviamente intentaste parar el reportaje, pero lo que me pareció raro es que ellos hagan caso omiso a tu decir que no dabas autorización, incluso de una manera prepotente te dijeron: ‘No, este, eso ya está’”, comentó.

“En un momento de rabia de alguien puede declarar muchas cosas o decir muchas cosas o hacer muchas cosas, pero ellos no son capaces, y lo digo con todo el cariño y respeto del mundo que le tengo a Magaly, de decir: ‘Okey, si ya no está dando autorización, no hay que sacar esto’. Pero igual lo sacaron aun tú arrepintiéndote”, agregó Manco dejando en claro que su “amiga” habría intentado conversar con la producción para detener la difusión del reportaje sin obtener respuestas.

“Le escribí no solamente a una persona, fui desde la cabeza hasta otros rangos. Les escribí a todos. Fui clara, que no deseaba, que estaba desistiendo, que no autorizaba, fue la palabra que usé, en que nada de esto se emita. Ni todo lo que envié hace dos meses, porque vuelvo y repito, eso fue hace dos meses, ni tampoco la entrevista que di. Reaccioné, entré en razón, mi familia también se enteró”, explicó.

Mujer se disculpa con Reimond Manco

En la transmisión en vivo, Maydiel no dudó en disculparse con Manco y con la familia de este, asumiendo que sus declaraciones causaron daño a terceros.

“Te pido disculpas una vez más, amigo, porque sí me excedí, me dejé llevar por la cólera, pero es de humanos aceptar nuestros errores, porque hay mucha gente, discúlpeme la expresión, que hace el cag… y nunca se da cuenta. Yo conozco a su familia y por eso es que estoy muy avergonzada. Aquí simplemente fueron otros temas. Él no se comportó en su momento a la altura como el amigo que yo consideré que era. Y bueno, me dolió bastante. En su momento lo conversamos, te lo dije. No supe aceptar disculpas porque él sí se disculpó conmigo, buscó la forma de arreglar las cosas, pero era yo la que estaba cerrada y cegada y no quería saber nada", precisó.