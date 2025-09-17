Magaly Medina no dudó en mostrar su sorpresa por el cambio de vida que tuvo Reimond Manco , tras pasar por varios escándalos durante años.

La última entrega de Magaly TV La Firme mostró un lado inesperado de Reimond Manco. El exfutbolista, recordado por más de un escándalo en su etapa profesional, decidió cumplir su promesa y dejó que las cámaras ingresaran a su casa para compartir cómo vive hoy junto a su esposa, Fiorella Vento, y sus cuatro hijos.

Reimond Manco: de los titulares polémicos a la paternidad comprometida

El martes 16 de septiembre, el programa transmitió un reportaje en el que Manco se presentó como un padre dedicado. Dos de los niños son fruto de su relación actual y los otros dos son hijos de Fiorella, a quienes adoptó como propios desde que iniciaron su vida en pareja.

Magaly Medina, sorprendida con esta faceta, expresó en vivo: “Él se casó con su actual esposa cuando ella tenía 2 niños pequeños, los que asumió desde siempre como sus hijos. Ellos incrementaron la familia con dos niños más y ahora forman una familia unida”.

Más adelante, la periodista no ocultó su asombro: “Él se ha convertido en un padre amoroso, ejemplar, quién lo iba a decir, Reimond Manco, hasta yo estoy asombrada aún, pero todo el mundo tiene derecho a cambiar”.

La conductora recordó pasajes oscuros en la carrera del exjugador, como el ampay del 2010 en estado de ebriedad, para remarcar que los errores no siempre marcan el destino: “Para eso son los errores, las caídas, para aprender de ellas”.

Magaly destaca la transformación y pide reconocer su esfuerzo

El cambio en Manco no solo sorprendió por su papel de padre, sino también por su empeño laboral. Medina señaló: “Él está dedicado a sus hijos, qué raro verlo así tan dedicado, trabajador, amoroso, hogareño y sacando adelante su canal de YouTube. Yo creo que un hombre trabajador que saca adelante a 4 hijos hay que apoyarlo”.

Incluso, resaltó que el exfutbolista regresara al set donde tantas veces fue criticado: “A él en este programa lo hemos ampayado, lo hemos destrozado, todo, lo hemos criticado a morir, hemos dicho de todo. Los cambios se demuestran”.

El momento más emotivo llegó cuando la conductora subrayó la importancia del cariño que recibe de los hijos de su esposa: “No hay ningún galardón más bello que un niño que no es sangre de tu sangre, te llame papá o te llame mamá, y eso es algo que merece mis respetos”.