Gustavo Salcedo busca quitarle todo a Maju Mantilla en el divorcio tras infidelidad: "Tiene todas sus comunicaciones y ubicaciones"

‘La Chama’ recordó cuando Gustavo Salcedo, esposo de Maju, le tiraba ‘maicito’ por redes sociales

Las cosas siguen color de hormiga para Maju Mantilla y en medio de esto ha salido Alexandra Méndez a recordar cuando el aún esposo de la exreina le escribía por Instagram.

    ‘La Chama’ recordó cuando Gustavo Salcedo, esposo de Maju, le tiraba ‘maicito’ por redes sociales
    'La Chama' hizo recordar a Gustavo Salcedo los mensajes que le enviaba. | Composición Wapa.
    ‘La Chama’ recordó cuando Gustavo Salcedo, esposo de Maju, le tiraba ‘maicito’ por redes sociales

    Maju Mantilla sigue en medio del escándalo luego de las acusaciones de haberle sido infiel a su esposo Gustavo Salcedo, no obstante, Alexandra Ménes, ‘La Chama’, no dudó en salir a recordar que hace unos años el exdeportista ‘le coqueteaba’ por redes sociales.

    “A mí ese tipo me mandó un DM por Instagram cuando pasó la polémica del Westin; pero yo vi que era el esposo de Maju como si me conociera”, señaló ‘La Chama’ en el programa de YouTube ‘X no decirlo’.

    LEE MÁS: Hija de Christian Domínguez minimiza vínculo con Karla Tarazona: "Es la mamá de mi hermano, nada más"

    La popular venezolana que reside hace años en Perú agregó que Salcedo le ponía ‘like’ a todas sus fotos. “Me escribía y borraba. Me escribía y borraba. Muy heavy”, aseguró.

    Como se recuerda, en el 2023se compartió una serie de imágenes de Gustavo Salcedo entrando con otra mujer a las instalaciones del hotel Westin.

    Salcedo habría ‘cuadrado’ al actor colombiano por presunta ‘amorío’ con Maju, según Magaly

    Hace algunos días, Magaly Medina sorprendió a su audiencia al contar en su programa de espectáculos que Gustavo Salcedo habría enfrentado directamente al actor colombiano George Slebi, luego de enterarse de los rumores que lo vinculaban sentimentalmente con su esposa, Maju Mantilla.

    NO TE PIERDAS: Actor George Slebi REAPARECE y publica POTENTE mensaje tras confirmarse relación clandestina con Maju Mantilla: "Soportar"

    Según relató la propia conductora, fue el mismo Salcedo quien le confesó esa situación, después de que empezaran a circular con más fuerza las versiones sobre un supuesto romance entre la ex Miss Mundo y el artista barranquillero en el año 2018.

    “Al nosotros corroborar la historia de que entre ellos había habido un ‘affaire’ en el año 2018, lo que también supimos es que el esposo de Maju buscó una conversación con este actor para cuadrarlo por esta situación, algo que el actor entendió por completo. Es información que pude confirmar”, señaló Magaly.

