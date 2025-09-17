Camila Domínguez generó sorpresa durante una transmisión en vivo al referirse a su vínculo con las madres de sus hermanos, destacando el afecto que siente por Isabel Acevedo .

Camila Domínguez, la hija mayor de Christian Domínguez, aclaró que no tiene vínculo alguno con la actual pareja de su padre, Karla Tarazona, ni con Pamela Franco, a quienes reconoció únicamente como madres de sus hermanos. En contraste, manifestó aprecio por Isabel Acevedo, otra expareja del cumbiambero.

Durante una transmisión en vivo en TikTok, la primogénita del cantante habló abiertamente sobre la dinámica familiar que se generó a raíz de las relaciones sentimentales de su progenitor.

En ese marco, marcó una clara diferencia respecto a la relación que sostiene con cada una de las mujeres vinculadas a la vida del artista.

No tiene contacto con Karla Tarazona ni Pamela Franco

En declaraciones que rápidamente se viralizaron y fueron difundidas por medios como Un Día en el Mall, Camila Domínguez señaló: “no tengo ninguna relación cercana con nadie, son las mamás de mis hermanos, nada más”.

De acuerdo con su testimonio, en la actualidad no mantiene comunicación con Karla Tarazona ni con Pamela Franco, quienes protagonizaron episodios mediáticos junto al líder de la ‘Gran Orquesta Internacional’.

“No me hablo con ella (Pamela Franco), no me llevo bien, no hablo con ella. Yo ahorita no tengo ninguna relación cercana con nadie, son las mamás de mis hermanos, nada más”, expresó la joven, en palabras recogidas por el programa a raíz de su transmisión.

Hija de Christian Domínguez quiere a Isabel Acevedo

En esa misma intervención en redes, Camila mostró una actitud distinta hacia Isabel Acevedo, exbailarina y expareja de Christian Domínguez. Al dirigirse a ella, declaró:

“Isabel, te quiero. Lo que haya pasado entre adultos, problemas de adultos es problemas de adultos”. Según explicó, durante la relación de Acevedo con su padre, siempre recibió un trato amable y respetuoso.

La joven también resaltó: “Con ella, el trato que me dio a mí fue muy bonito. Estoy hablando sobre cómo yo experimenté eso, no estoy hablando de otras cosas”. Tal como reportó nuevamente el programa de Willax TV, sus palabras marcaron una separación clara entre los conflictos de los mayores y su experiencia personal.

Camila Domínguez no sigue a Karla Tarazona en redes

El espacio televisivo Un Día en el Mall corroboró que Camila Domínguez no sigue en Instagram ni a Karla Tarazona ni a Pamela Franco, aunque sí aparece entre las seguidoras de Isabel Acevedo, quien también fue pareja del músico en medio de polémicas mediáticas.