Magaly Medina arremetió contra Paco Bazán por arrebato hacia su compañero de podcast: "Su perdón no vale nada"
¡Ya no lo quiere! Magaly Medina se tomó unos minutos al inicio de su programa para criticar a Paco Bazán, luego que este tuviera una fuera pelea con Erick Delgado, compañero en el podcast ‘Ni loco, ni santo’.
La conductora recalcó que las disculpas que le ofreció el periodista deportivo, a quienes ofendió, no tienen valor, porque lo hace tan seguido que ya no tiene peso.
Asimismo, la ‘Urraca’ desmenuzó la fuerte discusión entre Bazán y el arquero Erick Delgado “Eres un irrespetuoso, como a ti te gusta hacerme basura frente a la gente”, mencionó Paco y su compañero respondió: “¿Yo tengo la culpa de las web*das que hablas?, ¿Quién es el que se presta para el show? Tú. Si no quieres venir, no vengas, nadie te obliga”.
Magaly Medina ya no le aguanta nada a su exahijado
Tras escuchar el intenso intercambio de palabras en el podcast que conducen Bazán y Delgado, Magaly Medina optó por criticar al polémico comentarista por su pésima actitud.
“Lo acogíamos en el programa porque nos parecía tan caballerito (...) pero de pronto, cuando ya perdió las esperanzas, él se convirtió en otro. No sé si esa era su verdadera cara que él tenía y que la ocultaba. De repente a nosotros nos mostraba toda una actuación que solo era una máscara y en el fondo él era así”, expresó la periodista al inicio.
Bajo esa misma línea, Magaly comparó cuando su compañero de canal tenía otro comportamiento, más tranquilo y ahora está desbordado.
“Últimamente, el que es soez, procaz, el que muestra un lenguaje de acequia, es Paco (...) Era sumamente gracioso, nos encantaba tomarle el pelo porque hasta sonso parecía”, agregó sobre el tema.
Magaly Medina no le cree el arrepentimiento
Por otro lado, Magaly Medina afirmó que no confía en sus palabras, pues no las considera sinceras.
“A él se le ha vuelto costumbre pedir disculpas (...) Pero luego otra vez se le olvida. Entonces su perdón no vale nada, ni sus disculpas tampoco, porque cuando uno pide disculpas con esa facilidad con la que él lo hace, es porque no está realmente arrepentido de nada. Mírese en un espejo, señor Paco”, concluyó tajantemente.