Magaly Medina minimiza renuncia de reportera, la voz de los 'ampays', y aclara: "La única imprescindible soy yo"
La reciente renuncia de Nathaly Julca, reconocida voz en off de los emblemáticos ampays de Magaly TV, la firme, causó gran sorpresa entre los seguidores del programa. Sus declaraciones a La República sobre un ambiente laboral “no saludable” desataron especulaciones sobre tensiones internas en la producción.
Sin embargo, días después, Magaly Medina rompió su silencio en entrevista con Infobae, restando importancia a lo ocurrido y asegurando que su espacio televisivo se mantiene firme pese a la salida de colaboradores.
Magaly Medina se pronuncia sobre la renuncia de Nathaly Julca
“Yo no le doy importancia. Mira, en los muchísimos años que lleva 'Magaly TV, la firme', han pasado muchísimos reporteros, editores, camarógrafos por mi programa. No se me está yendo el productor, está renunciando una reportera más. ¿Por qué lo hace? Sus motivos tendrá”, expresó Magaly Medina en diálogo con Infobae al ser consultada por la renuncia de Nathaly Julca.
La presentadora resaltó que a lo largo del tiempo su equipo ha experimentado cambios constantes y que la solidez del programa no recae en una sola persona, salvo en ella. "El programa se llama 'Magaly TV, la firme', desde un inicio. Discúlpame la falta de modestia, pero la única imprescindible en ese programa soy yo", subrayó.
Magaly Medina minimiza renuncias de reporteros
Lejos de mostrarse intranquila, Magaly Medina recordó que su programa ya ha enfrentado circunstancias similares en el pasado, incluso más complicadas. “Una vez se me fueron, creo que 15 reporteros, más camarógrafos y editores, y el programa no paró. Lo hice yo sola”, mencionó.
Asimismo, la presentadora comentó que Magaly TV, la firme actúa como una especie de “escuelita”, donde muchos periodistas han dado sus primeros pasos. “Muchos reporteros han entrado y han salido. El programa va a seguir funcionando. No es un ancla, no es alguien que se haya ido y digamos: ‘¡Wow! ¿Ahora qué hacemos?’”, agregó.
Recalcó, además, que aquellos que no se sientan conformes o no estén rindiendo como corresponde, siempre pueden dar un paso al costado. “El que se quiere ir, se va. El que no se siente cómodo, se va. No será ni el primer reportero ni la primera reportera que se vaya”, puntualizó.