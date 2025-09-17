Magaly Medina sorprendió al ser vista con su hijo Gianmarco Mendoza en una reunión familiar en Lima, un momento poco común que generó revuelo en redes sociales.

Magaly Medina sorprendió al dejarse ver junto a su hijo Gianmarco Mendoza en una reunión familiar que no tardó en generar comentarios en redes. La conductora de Magaly TV: La Firme disfrutó de un fin de semana especial en Lima, donde compartió con su hijo y otros miembros de su familia. Las imágenes de este momento rápidamente se viralizaron, ya que no es común ver a la periodista en situaciones tan íntimas y emotivas junto a su hijo.

Magaly Medina se luce con su hijo Gianmarco Mendoza en conmovedor encuentro familiar

Magaly Medina sorprendió a sus seguidores al mostrarse en un entorno pocas veces visto: su círculo familiar. La conductora de ‘Magaly TV: La Firme’ aprovechó el fin de semana para reunirse en Lima con su hijo, Gianmarco Mendoza, quien siempre ha preferido mantener un perfil bajo y alejado de los medios.

La aparición llamó la atención de inmediato, ya que no es común verlos juntos en público. El periodista Jhon Cano fue el encargado de revelar los pormenores de esta reunión en su podcast Eso Háblalo, donde compartió detalles que hasta ahora eran desconocidos.

De acuerdo con su relato, la popular “urraca” estuvo acompañada no solo de Gianmarco, sino también de su hermano Jimmy y su sobrino. La cita tuvo un motivo muy especial: celebrar el cumpleaños de la madre de Magaly, lo que hizo del encuentro un momento íntimo y emotivo.

Cano mostró imágenes exclusivas en las que se ve a Magaly sonriendo junto a su hijo, fotografías que rápidamente generaron reacciones en redes sociales. Para muchos seguidores, esta aparición resulta valiosa, ya que el joven ha sido muy reservado con su vida personal, manteniéndose lejos de la exposición mediática que implica ser hijo de una de las periodistas más influyentes del país.

Magaly Medina habla de su hijo Gianmarco y revela detalles de su vida fuera del Perú

Magaly Medina vivió una etapa clave en su vida personal en 1983, cuando contrajo matrimonio con Marco Mendoza, padre de su único hijo, Gianmarco Mendoza Medina. Hoy, Gianmarco es un hombre de aproximadamente 37 años y egresado de Ciencias de la Comunicación en una prestigiosa universidad de Lima.

A pesar de ser hijo de una de las figuras más mediáticas de la televisión peruana, Gianmarco ha optado por mantener un perfil bajo y una vida completamente alejada de los reflectores. La popular “Urraca” rara vez menciona detalles sobre él, aunque en una transmisión en vivo decidió responder a la curiosidad de sus seguidores.

“Mi hijo está bien, pronto saldrá afuera otra vez (al extranjero). A él no le gusta que cuente sus cosas, lo respeto. ¿Si tiene novia? No, está soltero, no quiere que le busque novia, no soy cupido, tampoco alcahuete. Eso sí, abuela no, todavía no quiero”, comentó, dejando en claro que prefiere respetar la privacidad de su primogénito.

Tiempo después, la conductora ofreció una reveladora entrevista a Verónica Linares para su canal de YouTube La Linares, donde confirmó que su hijo no reside en el Perú y que continúa desarrollándose profesionalmente en el extranjero. Según Magaly, esa fue la mejor decisión para que él pueda vivir sin presiones mediáticas.

Las palabras de la periodista dejaron sorprendida a Verónica Linares, quien le preguntó si no le afectaba tenerlo lejos. Sin embargo, Medina explicó con serenidad su postura: