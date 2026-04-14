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Hermano de Alejandra Baigorria PIERDE LOS PAPELES por defenderla de ataques tras PERDONAR a Said Palao

Sergio Baigorria recurrió a sus redes sociales para pronunciarse frente a las críticas dirigidas a la rubia tras difundirse sus recientes imágenes junto a Said Palao.

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    Hermano de Alejandra Baigorria PIERDE LOS PAPELES por defenderla de ataques tras PERDONAR a Said Palao
    Hermano de Alejandra Baigorria la defiende de ataques
    Hermano de Alejandra Baigorria PIERDE LOS PAPELES por defenderla de ataques tras PERDONAR a Said Palao

    El viaje de Alejandra Baigorria a España, donde fue reconocida internacionalmente por su faceta como emprendedora, generó gran atención luego de confirmarse la presencia de Said Palao, su aún esposo, durante la ceremonia.

    La también figura televisiva asistió acompañada de su familia y su equipo de trabajo; sin embargo, lo que más llamó la atención fue la reaparición pública de la pareja, tras semanas de rumores sobre su relación luego del ampay que involucró al deportista en Argentina.

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    La presencia de Palao en el evento realizado en Madrid coincidió con diversas publicaciones en sus redes sociales, donde compartió fotos y mensajes de respaldo hacia Baigorria durante la premiación.

    Las redes sociales reaccionaron rápidamente. Sergio Baigorria, hermano de la empresaria, difundió una imagen junto a sus padres y su hermana durante su estadía en España. Esta publicación desató críticas de algunos usuarios, quienes cuestionaron el apoyo familiar hacia Palao tras lo sucedido en Argentina.

    Sergio Baigorria mensaje en redes
    Sergio Baigorria mensaje en redes

    Uno de los comentarios señalaba: “La familia al final la va a respaldar (ella es la fuente de dinero) En Fin. La hipocresía”. Sergio Baigorria respondió: “Consulta, tú no apoyarías a tu familia ante cualquier cosa? Si no es así que lástima porque cada ser humano es independiente, mejor ni te digo nada porque tu comentario habla más de ti”.

    Otra usuaria también puso en duda las intenciones de Palao, sugiriendo que la reconciliación podría tener un trasfondo económico. “No me gustaría tener dinero, prácticamente ser como Alejandra y no saber si me quieren por mi dinero o me quieren a mí”, comentó. Frente a ello, Sergio Baigorria salió en defensa de su hermana y respondió: “A mí no me gustaría tener una hermana como tú”.

    Alejandra Baigorria pidió perdón a Said Palao

    Durante la ceremonia realizada en La Quinta de Jarama, Alejandra Baigorria dedicó unas palabras a su entorno cercano. “Si me quieran destruir, yo siempre voy a estar para ustedes, porque a veces yo ni siquiera quería que viniera al viaje porque no me sentía bien, pero nunca los iba a defraudar”, expresó la empresaria, recibiendo el respaldo de sus seguidoras.

    Las imágenes difundidas mostraron a Baigorria y Palao compartiendo distintos espacios en Madrid, incluso en el transporte subterráneo, donde se vio al deportista cediéndole el asiento, evidenciando cercanía entre ambos, pese a que en redes sociales evitaron aparecer juntos.

    El momento más comentado se dio durante el discurso de la empresaria, cuando agradeció públicamente el apoyo de su esposo. “Y también quiero agradecer a mi esposo. Fue él quien me impulsó y me dijo: ‘Haz lo que tengas que hacer, yo aquí te voy a apoyar y te voy a esperar’”, afirmó ante los asistentes, lo que muchos interpretaron como una señal de que la relación continúa.

    SOBRE EL AUTOR:
    Hermano de Alejandra Baigorria PIERDE LOS PAPELES por defenderla de ataques tras PERDONAR a Said Palao
    Omar Moller

    Periodista especializado en actualidad, tendencias y entretenimiento. Editor web de Wapa.pe. Licenciado en Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Interesado en temas relacionados con farándula, celebridades, tendencias, coyuntura nacional, etc.

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