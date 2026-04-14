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María Pía Vallejos ARREMETE contra Maju Mantilla tras negar su relación con Salcedo: “Él fue claro, toca aceptar la realidad”

María Pía Vallejos respondió con firmeza a Maju Mantilla y reafirmó su vínculo con Gustavo Salcedo, alejando rumores de reconciliación y triángulo amoroso.

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    María Pía Vallejos ARREMETE contra Maju Mantilla tras negar su relación con Salcedo: “Él fue claro, toca aceptar la realidad”
    Maju Mantilla recibe misil de María Pía Vallejos, quien defiende relación con Gustavo Salcedo. | Composición Wapa
    María Pía Vallejos ARREMETE contra Maju Mantilla tras negar su relación con Salcedo: “Él fue claro, toca aceptar la realidad”

    María Pía Vallejos, señalada como la actual pareja de Gustavo Salcedo, respondió con firmeza a las declaraciones de Maju Mantilla, quien negó que su aún esposo esté saliendo con ella y aseguró que aún se aman. Lejos de guardar silencio, la veterinaria sostuvo que la situación es distinta y dejó entrever que la ex Miss Mundo estaría en negación, luego de que Salcedo confirmara públicamente que mantiene una relación con ella.

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    María Pía Vallejos defiende su relación con Salcedo y lanza indirecta para Maju Mantilla

    La polémica volvió tras ver a Maju Mantilla y Gustavo Salcedo votar juntos, lo que generó rumores de reconciliación. Ella afirmó que se ven a diario, se aman y negó vínculo con la veterinaria.

    La reacción de María Pía Vallejos no se hizo esperar. Mediante mensajes enviados al programa ‘Amor y Fuego’, la veterinaria fue contundente: “Situaciones desesperadas llevan a tomar decisiones desesperadas. Invalidarme es una de ellas. Gustavo ya fue claro y solo queda aceptar la realidad. Todo sigue como él lo declaró”.

    Así, Vallejos sugirió que la postura de Maju Mantilla sería una forma de evitar aceptar lo ocurrido y restó importancia a cualquier intento de negar su relación con Salcedo.

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    Maju Mantilla rompe en llanto al enterarse que Gustavo Salcedo oficializó con María Pía Vallejos

    Hace unos días, las cámaras de ‘Amor y Fuego’ registraron a Gustavo Salcedo pernoctando nuevamente en la vivienda de María Pía Vallejos, lo que encendió las especulaciones sobre su situación sentimental. Posteriormente, el empresario fue consultado directamente por el programa y confirmó que mantiene salidas con la veterinaria, desatando gran controversia.

    Todo ocurrió poco después de su viaje con Maju Mantilla a Paracas y Colombia, donde se hablaba de una posible reconciliación. Sin embargo, Salcedo aclaró el panorama y la atención mediática se centró en la ex Miss Mundo. En medio de las cámaras, Maju no pudo ocultar su emoción y expresó visiblemente afectada: “¿Ustedes creen que no afectan todas estas cosas?”, expresó entre lágrimas.

    SOBRE EL AUTOR:
    María Pía Vallejos ARREMETE contra Maju Mantilla tras negar su relación con Salcedo: “Él fue claro, toca aceptar la realidad”
    Nycole Matheus

    Redactora web para la sección Moda y Belleza de la Revista Wapa. Bachiller en Comunicación y Periodismo por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), periodista, conductora y locutora. Interesada en temas relacionados al ámbito social, cultural y moda.

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