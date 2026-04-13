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Saliente de Gustavo Salcedo lanza ultimátum tras verlo otra vez con Maju Mantilla: “Yo tengo claro sus sentimientos”

María Pía Vallejos habla sobre Gustavo Salcedo y Maju Mantilla tras verlos juntos y aclara su postura en medio de la polémica.

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    Saliente de Gustavo Salcedo lanza ultimátum tras verlo otra vez con Maju Mantilla: “Yo tengo claro sus sentimientos”
    María Pía Vallejos lanzó ultimatum. | Composición Wapa
    Saliente de Gustavo Salcedo lanza ultimátum tras verlo otra vez con Maju Mantilla: “Yo tengo claro sus sentimientos”

    La historia sentimental de Gustavo Salcedo sigue generando titulares, y esta vez fue María Pía Vallejos quien decidió hablar sin rodeos. La joven, vinculada recientemente al aún esposo de Maju Mantilla, reaccionó tras verlos juntos durante su participación en las Elecciones 2026.

    Lejos de mostrarse incómoda, la veterinaria dejó claro que la situación no le genera conflicto y que entiende el vínculo que ambos mantienen como padres.

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    María Pía Vallejos responde tras ver a Gustavo con Maju Mantilla

    En declaraciones para Q’Bochinche, Vallejos aseguró que estaba al tanto del encuentro entre Gustavo Salcedo y Maju Mantilla, y que no lo interpreta como algo negativo.

    “Yo no pretendo que porque él salga conmigo, ya no vuelva a tener contacto con la mamá de sus hijos... sería ilógico. Como te dije, me parece que él fue bien claro en sus declaraciones y deberían de quedarse con eso”, afirmó.

    María Pía Vallejos no se queda callada.
    María Pía Vallejos no se queda callada.

    La joven también respondió a las dudas sobre si el empresario estaría manteniendo una doble postura entre su aún esposa y su nueva relación. Frente a ello, fue tajante:“Si fuese así no tendrían sentido que él haya dicho lo que dijo, simplemente no hubiese dicho nada... Entiendo que vayan a querer buscarle tres pies al gato y encontrar el fallo, pero las cosas ya se dijeron, yo tampoco me voy a prestar para una situación como la que me planteas”.

    Además, explicó que el contexto del encuentro no debería prestarse a interpretaciones mayores: “Pero si es para votar y obviamente siguen teniendo el mismo local de votación, no creo que haya nada raro...”.

    La veterinaria indicó que pondría las manos al fuego por nadie

    Vallejos también dejó entrever que, si bien confía en lo que vive actualmente con Salcedo, mantiene una postura cautelosa frente al futuro.

    “Me imagino que hablarán de eso y comentarán y opinarán... pero al final yo tengo claro sus sentimientos, y como dices, la decisión es mía. Igual no pongo las manos al fuego por nadie, si pasa algo, sea para bien o para mal, pasará y ya en base a eso ya veré, pero por el momento no me hace ruido”, comentó.

    María Pía Vallejos no se queda callada sobre la relación con Gustavo Salcedo.
    María Pía Vallejos no se queda callada sobre la relación con Gustavo Salcedo.

    Sobre rumores y exposición mediática

    Consultada sobre la posibilidad de que el encuentro público entre Gustavo y Maju responda a una estrategia mediática, la veterinaria evitó entrar en especulaciones: “No lo sé, no tengo ni idea de cómo se manejan las estrategias en la TV, y sobre ella o sus proyectos laborales no tengo nada que opinar”.

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    Finalmente, confirmó que su vínculo con Salcedo continúa y que, por ahora, ambos están enfocados en disfrutar esta etapa:

    “Al final que sea algo tan público para mí es bueno... y si pasa algo que no se ajuste a mis expectativas o lo que busco en un futuro, créeme que seré la primera en terminarlo. Por el momento estamos bien y tratando de disfrutar esta bonita etapa”.

    Entre aclaraciones, firmeza y una postura bastante clara, María Pía Vallejos marca su posición en medio de una historia que sigue dando de qué hablar en la farándula peruana.

    SOBRE EL AUTOR:
    Saliente de Gustavo Salcedo lanza ultimátum tras verlo otra vez con Maju Mantilla: “Yo tengo claro sus sentimientos”
    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Subcoordinadora web de Wapa. Bachiller en Periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Interesada en temas relacionados con moda, celebridades, estilo de vida, tendencias, coyuntura nacional, etc.

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