Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
Ocio - ¿Cuándo será la segunda vuelta en Perú 2026? Revisa la fecha clave de las elecciones presidenciales

Maju Mantilla se QUIEBRA EN VIVO al enterarse de oficialización de Gustavo Salcedo: "¿Creen que no me afecta?"

Maju Mantilla rompe en llanto tras hablar de su esposo Gustavo Salcedo y su nueva relación en medio de crisis matrimonial.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    Maju Mantilla se QUIEBRA EN VIVO al enterarse de oficialización de Gustavo Salcedo: "¿Creen que no me afecta?"
    Maju Mantilla rompe su silencio sobre la oficialización de Gustavo Salcedo con María Pía Vallejos. | Composición Wapa
    Maju Mantilla se QUIEBRA EN VIVO al enterarse de oficialización de Gustavo Salcedo: "¿Creen que no me afecta?"

    La tensión emocional llegó a su punto más alto. La conductora Maju Mantilla protagonizó un momento profundamente sensible frente a cámaras, luego de ser consultada sobre la nueva etapa sentimental de su aún esposo, Gustavo Salcedo, quien ya no oculta sus salidas con la veterinaria María Pía Vallejos.

    Lo que parecía una entrevista más terminó convirtiéndose en una escena cargada de emociones, que dejó en evidencia el difícil momento personal que atraviesa la exreina de belleza.

    wapa.pe

    LEE MÁS: ¿Ya lo perdonaron? Ale Baigorria y Said Palao son CAPTADOS juntos en España

    Maju Mantilla rompe en llanto tras revelación sobre su esposo

    Durante un avance del programa ‘Amor y Fuego’, el reportero abordó directamente a Maju Mantilla para preguntarle por la relación actual de Gustavo Salcedo. La reacción fue inmediata.

    Visiblemente afectada, con la voz quebrada y luchando por contener las lágrimas, la conductora dejó ver el impacto que esta situación tiene en su vida personal.

    “¿Ustedes creen que no me afecta todas estas cosas?”, expresó mientras se llevaba la mano al pecho, evidenciando el dolor que atraviesa.

    Las imágenes muestran a una Maju vulnerable, lejos de la figura serena que suele proyectar en televisión. Hasta el momento, no se ha confirmado si la pareja ha iniciado formalmente un proceso de divorcio, pese a que él ya ha sido vinculado públicamente con otra persona.

    Gustavo Salcedo habla sobre su relación con Maju

    Por su parte, Gustavo Salcedo también se pronunció recientemente sobre el estado de su vínculo con la madre de sus hijos, dejando claro que, aunque existió intención de recomponer la relación, no lograron retomar el camino juntos.

    “No hay una reconciliación. Uno tiene que tomarse el tiempo, procesar las cosas, hay tantos años que pesan, hay mucho amor entre los dos y uno no puede decir ‘no te quiero’, ‘no te amo’. (…) Yo siempre quise recuperar mi relación con Maju, después de tantos años, quise arreglar las cosas mientras se podía”, comentó.

    wapa.pe

    PUEDES VER: Mónica Zeballos sorprende al revelar las exclusivas carreras de sus hijos y a qué se dedican hoy en EE. UU.

    Sus declaraciones reflejan una historia marcada por el tiempo compartido, pero también por decisiones que hoy los mantienen en caminos separados.

    Mientras tanto, la exposición mediática sigue creciendo y cada aparición pública suma nuevos capítulos a una situación que, más allá del espectáculo, deja ver una ruptura cargada de emociones reales.

    SOBRE EL AUTOR:
    Maju Mantilla se QUIEBRA EN VIVO al enterarse de oficialización de Gustavo Salcedo: "¿Creen que no me afecta?"
    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Subcoordinadora web de Wapa. Bachiller en Periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Interesada en temas relacionados con moda, celebridades, estilo de vida, tendencias, coyuntura nacional, etc.

    Lo último en Wapa

    ¿Ya lo perdonaron? Ale Baigorria y Said Palao son CAPTADOS juntos en España

    Mark Vito, exesposo de Keiko Fujimori, rompe el silencio sobre su voto y desata reacciones

    Onelia Molina expone su dolor tras infidelidad de Mario Irivarren con Maju Mantilla: “Me he sentido muy defraudada...”

    Mónica Zeballos sorprende al revelar las exclusivas carreras de sus hijos y a qué se dedican hoy en EE. UU.

    María Pía Vallejos lanza sorpresivo mensaje tras ser oficializada por Gustavo Salcedo: "Señales de..."

    Lo más vistos en Farándula

    Marina Mora y el DOLOROSO ESCÁNDALO que puso fin a su RELACIÓN con su primo Gustavo Mora

    Alejandra Baigorria revela dolorosa condición de salud y sorprende con ‘retoquito’ en plena crisis con Said Palao

    Samahara Lobatón se queja de sus hijos y expone dura medida para no escuchar sus llantos: "Me estresan como la..."

    Fallece querido actor y galán de “Pasión de gavilanes” a los 66 años en extrañas circunstancias: esto se sabe

    Alejandra Baigorria confiesa problema de salud en el rostro tras ampay de Said Palao y genera alarma

    Ofertas

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 47.90
    Comprar

    La Bistecca

    ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

    PRECIO

    S/ 85.90
    Comprar

    Panini

    PREVENTA: Álbum + paquetón Panini FIFA Mundial 2026 - DELIVERY GRATIS (Asegura tu pedido)

    PRECIO

    S/ 49.90
    Comprar

    Flying Squirrel Parque de Inflables

    FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

    PRECIO

    S/ 22.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;