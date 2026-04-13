Maju Mantilla se QUIEBRA EN VIVO al enterarse de oficialización de Gustavo Salcedo: "¿Creen que no me afecta?"

Maju Mantilla rompe en llanto tras hablar de su esposo Gustavo Salcedo y su nueva relación en medio de crisis matrimonial.

Maju Mantilla rompe su silencio sobre la oficialización de Gustavo Salcedo con María Pía Vallejos. | Composición Wapa

Maju Mantilla rompe su silencio sobre la oficialización de Gustavo Salcedo con María Pía Vallejos. | Composición Wapa

La tensión emocional llegó a su punto más alto. La conductora Maju Mantilla protagonizó un momento profundamente sensible frente a cámaras, luego de ser consultada sobre la nueva etapa sentimental de su aún esposo, Gustavo Salcedo, quien ya no oculta sus salidas con la veterinaria María Pía Vallejos.

Lo que parecía una entrevista más terminó convirtiéndose en una escena cargada de emociones, que dejó en evidencia el difícil momento personal que atraviesa la exreina de belleza.

Maju Mantilla rompe en llanto tras revelación sobre su esposo

Durante un avance del programa ‘Amor y Fuego’, el reportero abordó directamente a Maju Mantilla para preguntarle por la relación actual de Gustavo Salcedo. La reacción fue inmediata.

Visiblemente afectada, con la voz quebrada y luchando por contener las lágrimas, la conductora dejó ver el impacto que esta situación tiene en su vida personal.

“¿Ustedes creen que no me afecta todas estas cosas?”, expresó mientras se llevaba la mano al pecho, evidenciando el dolor que atraviesa.

Las imágenes muestran a una Maju vulnerable, lejos de la figura serena que suele proyectar en televisión. Hasta el momento, no se ha confirmado si la pareja ha iniciado formalmente un proceso de divorcio, pese a que él ya ha sido vinculado públicamente con otra persona.

Gustavo Salcedo habla sobre su relación con Maju

Por su parte, Gustavo Salcedo también se pronunció recientemente sobre el estado de su vínculo con la madre de sus hijos, dejando claro que, aunque existió intención de recomponer la relación, no lograron retomar el camino juntos.

“No hay una reconciliación. Uno tiene que tomarse el tiempo, procesar las cosas, hay tantos años que pesan, hay mucho amor entre los dos y uno no puede decir ‘no te quiero’, ‘no te amo’. (…) Yo siempre quise recuperar mi relación con Maju, después de tantos años, quise arreglar las cosas mientras se podía”, comentó.

Sus declaraciones reflejan una historia marcada por el tiempo compartido, pero también por decisiones que hoy los mantienen en caminos separados.