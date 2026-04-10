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Gustavo Salcedo jura que nunca le fue infiel a Maju Mantilla tras 'ampay' en hotel: “Jamás entré al cuarto ni al sauna”

Gustavo Salcedo negó haber sido infiel a Maju Mantilla, de quien se separó recientemente, tras años de matrimonio y dos hijos.

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    Gustavo Salcedo jura que nunca le fue infiel a Maju Mantilla tras 'ampay' en hotel: “Jamás entré al cuarto ni al sauna”
    Gustavo Salcedo se defiende y niega infidelidad a Maju Mantilla | Composición: Wapa / Captura de pantalla
    Gustavo Salcedo jura que nunca le fue infiel a Maju Mantilla tras 'ampay' en hotel: “Jamás entré al cuarto ni al sauna”

    El empresario Gustavo Salcedo volvió a pronunciarse públicamente sobre el episodio que lo puso en el centro de la polémica mediática. En una reciente entrevista, también se refirió al vínculo que mantiene actualmente con la conductora y ex Miss Mundo Maju Mantilla, madre de sus hijos.

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    Gustavo Salcedo niega haberle sido infiel a Maju Mantilla

    En conversación con el programa ‘Amor y Fuego’, el empresario recordó el recordado ‘ampay’ de 2023, cuando fue captado ingresando con una mujer al hotel The Westin Lima Hotel & Convention Center, hecho que desató una ola de especulaciones.

    Durante la entrevista, Salcedo se refirió directamente al informe difundido por el programa ‘Magaly TV La Firme’, espacio donde se mostraron imágenes en las que aparece entrando al conocido hotel limeño acompañado por una mujer.

    El empresario negó tajantemente haber ingresado a alguna habitación o a las instalaciones del sauna del establecimiento, asegurando que su presencia en el lugar tuvo un único propósito. “Jamás he entrado a un cuarto ni a un sauna. Solo fui al gimnasio. Se han hecho muchas especulaciones, pero no corresponden a la realidad”, sostuvo en la entrevista.

    Asimismo, comentó que el episodio incluso se convirtió en motivo de bromas dentro de su círculo cercano. Según contó, algunos de sus amigos comenzaron a llamarlo “Gustavo Saunero”, sobrenombre que surgió luego de los comentarios del conductor Rodrigo González, más conocido como “Peluchín”.

    El tema cobró notoriedad cuando el mencionado programa televisivo difundió imágenes donde se observa a Salcedo ingresando al complejo hotelero junto a una mujer. Aunque el material generó múltiples interpretaciones sobre lo ocurrido aquella noche, el empresario reiteró que nunca hubo una falta de respeto hacia su entonces esposa. “Nunca le falté a mi esposa, ni durante nuestro matrimonio ni en ningún otro momento. Lamento que se haya querido dar una interpretación diferente a lo que realmente ocurrió”, afirmó.

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    Gustavo Salcedo ofrece disculpas públicas a Maju Mantilla

    Tras varios meses en el centro de la atención pública, el empresario Gustavo Salcedo volvió a referirse a la etapa personal que atraviesa luego del fin de su relación con la conductora y ex Miss Mundo Maju Mantilla. Durante una entrevista televisiva, el deportista reflexionó sobre su historia juntos y el proceso de separación que vivieron.

    La vida personal de ambos ha sido tema constante en los medios desde que confirmaron su ruptura, luego de varios años de matrimonio y dos hijos en común. En conversación con el programa ‘Amor y Fuego’, Salcedo hizo un repaso de lo que significó su relación con la exreina de belleza y los momentos que marcaron su distanciamiento.

    “La historia con Maju es una historia de muchísimos años, ha sido una historia de mucha felicidad. Tenemos una familia maravillosa, unos niños que son nuestra alegría. A veces las cosas no terminan como uno quisiera. La verdad, las cosas no terminaron bien y terminamos en una situación muy tensa”, reconoció.

    En ese mismo espacio, el empresario aprovechó para ofrecer disculpas públicas a la madre de sus hijos por situaciones ocurridas durante la etapa final de su relación, dejando claro además que actualmente no existe una reconciliación sentimental entre ambos.

    “Con respecto a Maju, ante sus mismas cámaras le pido disculpas por lo que pasó. Dije que yo exageré muchas cosas y le hice mucho daño a Maju, lo cual evidentemente no me hace sentir bien”, expresó.

    SOBRE EL AUTOR:
    Gustavo Salcedo jura que nunca le fue infiel a Maju Mantilla tras 'ampay' en hotel: “Jamás entré al cuarto ni al sauna”
    Lorena Meneses

    Periodista especializada en espectáculos nacional e internacional. Licenciada en Periodismo en la Universidad Católica Andrés Bello. Redactora en Wapa. Interesada en temas relacionados con farándula y celebridades.

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