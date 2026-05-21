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Jota Benz lanza contundente amenaza por ser tildado de infiel en su relación con Angie Arizaga: "Mis abogados..."

Luego de las acusaciones de Giancarlo Cossio, Jota Benz declara y anuncia acciones legales ante las falsas imputaciones de infidelidad hacia Angie Arizaga.

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    Jota Benz lanza contundente amenaza por ser tildado de infiel en su relación con Angie Arizaga: "Mis abogados..."
    Jota Benz lanza contundente amenaza por ser tildado de infiel
    Jota Benz lanza contundente amenaza por ser tildado de infiel en su relación con Angie Arizaga: "Mis abogados..."

    Jota Benz ha decidido no quedarse en silencio y se expresó mediante un comunicado en las redes, desmintiendo enfáticamente las acusaciones de engaño hacia Angie Arizaga con una participante de reality. Esto ocurrió luego de que el mánager Giancarlo Cossio verificara la noticia y mostrara mensajes con la supuesta implicada.

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    Jota Benz emite comunicado y procederá legalmente ante acusaciones de infidelidad hacia Angie Arizaga

    Agobiado por los rumores difundidos por Giancarlo Cossio, un mánager conocido, sobre su infidelidad a Angie Arizaga, Jota Benz anunció que tomará medidas. Supuestamente, había mantenido relaciones con una mujer familiar en el ámbito.

    Aunque no reveló identidades, el mánager aseguró que una joven reality le habría confesado detalles de un presunto romance. Tras acaparar los titulares, Jota lanzó un comunicado en redes informando que iniciará procedimientos legales, considerando estas acusaciones como "falsas".

    'Rechazo de manera categórica dichas declaraciones, carentes de veracidad, que afectan mi reputación, mi tranquilidad y la de mi familia', comenzó expresando.

    Jota Benz emite declaración y anuncia acciones legales ante acusaciones de infidelidad.
    Jota Benz emite declaración y anuncia acciones legales ante acusaciones de infidelidad.

    Adicionalmente, comunicó que sus abogados ya han sido instruidos para proceder legalmente. Reiteró que no busca polemizar ni ampliar el escándalo, y agradeció a quienes confían en él.

    'No entraré en debates mediáticos ni alimentaré especulaciones. Continuaré concentrado en mi labor y en quienes me han apoyado con respeto y cariño', concluyó.

    SOBRE EL AUTOR:
    Jota Benz lanza contundente amenaza por ser tildado de infiel en su relación con Angie Arizaga: "Mis abogados..."
    Omar Moller

    Periodista especializado en actualidad, tendencias y entretenimiento. Editor web de Wapa.pe. Licenciado en Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Interesado en temas relacionados con farándula, celebridades, tendencias, coyuntura nacional, etc.

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