Suheyn Cipriani generó diversos comentarios tras su desfile en traje de baño en el Miss Grand International 2026 . Mira aquí el momento preciso de su actuación.

Suheyn Cipriani deslumbra al desfilar en TRAJE DE BAÑO en Miss Grand International pero seguidores se ASOMBRAN con detalle: “¿Qué le pasó?” | Créditos: Composición Wapa | Fuente: Instagram

Suheyn Cipriani deslumbra al desfilar en TRAJE DE BAÑO en Miss Grand International pero seguidores se ASOMBRAN con detalle: “¿Qué le pasó?” | Créditos: Composición Wapa | Fuente: Instagram

La conocida modelo Suheyn Cipriani, quien se alejó brevemente de la televisión después de su aparición en el reality 'Esto sí es amor', ha retomado sus actividades como modelo, esta vez representando a Perú en el Miss Grand International 2026. Desde el inicio del certamen, la exreina de belleza ha mostrado entusiasmo y recientemente desfiló en traje de baño, lo que generó una ola de reacciones por su presentación.

Reacciones al desfile de Suheyn Cipriani en traje de baño del Miss Grand International

En la cuenta oficial de TikTok de Miss Grand International se compartió un video que captó el instante en que Suheyn Cipriani caminaba con un enterizo azul, complementado por una capa del mismo tono. A pesar de su atuendo, la influencer peruana no pudo disimular los nervios que afectaron su desempeño en la pasarela.

Estas circunstancias llevaron a los usuarios en línea a criticar severamente el desempeño de la modelo: “Ella misma mencionó que le preocupa la pasarela”, “Necesita mejoras urgentes en la pasarela”, “No va por buen camino”, y “¿Fue enviada sin preparación? Parece que no practicó nada”, son solo algunos de los comentarios.

Por otro lado, muchos seguidores de Suheyn Cipriani ofrecieron su apoyo: “En lugar de críticas, unámonos como peruanos y apoyemos a nuestra representante”, “Si bien su pasarela no fue la mejor, hay que respaldar a nuestra reina”, “Está espectacular, vamos Su”, fueron algunos de los mensajes de aliento.

Suheyn Cipriani comparte que ya no podrá ser madre y ofrece sorprendente declaración

Hace algunos meses, Suheyn Cipriani impactó a sus seguidores al compartir que ya no puede tener más hijos. En una sesión en vivo en TikTok, la modelo explicó que decidió ligarse las trompas tras ser madre de dos hijos, y subrayó que fue una decisión personal centrada en su propio bienestar.