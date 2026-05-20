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Suheyn Cipriani causa revuelo al desfilar en traje de baño en el Miss Grand International: fanáticos se preguntan "¿Qué le sucedió?"

Suheyn Cipriani generó diversos comentarios tras su desfile en traje de baño en el Miss Grand International 2026. Mira aquí el momento preciso de su actuación.

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    Suheyn Cipriani causa revuelo al desfilar en traje de baño en el Miss Grand International: fanáticos se preguntan "¿Qué le sucedió?"
    Suheyn Cipriani deslumbra al desfilar en TRAJE DE BAÑO en Miss Grand International pero seguidores se ASOMBRAN con detalle: “¿Qué le pasó?” | Créditos: Composición Wapa | Fuente: Instagram
    Suheyn Cipriani causa revuelo al desfilar en traje de baño en el Miss Grand International: fanáticos se preguntan "¿Qué le sucedió?"

    La conocida modelo Suheyn Cipriani, quien se alejó brevemente de la televisión después de su aparición en el reality 'Esto sí es amor', ha retomado sus actividades como modelo, esta vez representando a Perú en el Miss Grand International 2026. Desde el inicio del certamen, la exreina de belleza ha mostrado entusiasmo y recientemente desfiló en traje de baño, lo que generó una ola de reacciones por su presentación.

    Reacciones al desfile de Suheyn Cipriani en traje de baño del Miss Grand International

    En la cuenta oficial de TikTok de Miss Grand International se compartió un video que captó el instante en que Suheyn Cipriani caminaba con un enterizo azul, complementado por una capa del mismo tono. A pesar de su atuendo, la influencer peruana no pudo disimular los nervios que afectaron su desempeño en la pasarela.

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    Estas circunstancias llevaron a los usuarios en línea a criticar severamente el desempeño de la modelo: “Ella misma mencionó que le preocupa la pasarela”, “Necesita mejoras urgentes en la pasarela”, “No va por buen camino”, y “¿Fue enviada sin preparación? Parece que no practicó nada”, son solo algunos de los comentarios.

    Por otro lado, muchos seguidores de Suheyn Cipriani ofrecieron su apoyo: “En lugar de críticas, unámonos como peruanos y apoyemos a nuestra representante”, “Si bien su pasarela no fue la mejor, hay que respaldar a nuestra reina”, “Está espectacular, vamos Su”, fueron algunos de los mensajes de aliento.

    Suheyn Cipriani comparte que ya no podrá ser madre y ofrece sorprendente declaración

    Hace algunos meses, Suheyn Cipriani impactó a sus seguidores al compartir que ya no puede tener más hijos. En una sesión en vivo en TikTok, la modelo explicó que decidió ligarse las trompas tras ser madre de dos hijos, y subrayó que fue una decisión personal centrada en su propio bienestar.

    La exparticipante de reality mencionó que eligió este procedimiento debido a su edad y a que siente que ya ha cumplido su meta de tener una familia. “Nunca quise tener muchos hijos”, admitió Suheyn, provocando respuestas variadas entre sus seguidores, quienes quedaron sorprendidos por la honestidad con la que abordó un aspecto tan personal de su vida.

    SOBRE EL AUTOR:
    Suheyn Cipriani causa revuelo al desfilar en traje de baño en el Miss Grand International: fanáticos se preguntan "¿Qué le sucedió?"
    Brenda Quiroz

    Coordinadora de Sección Web en la revista digital Wapa.pe. Especialista en redacción digital y SEO con más de 8 años de experiencia. Bachiller en periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza con un diplomado en Marketing Digital por el instituto ISIL. Intereses: Periodista interesada en temas relacionados al espectáculo nacional e internacional, moda y deportes. Escribe desde: Lima Idiomas: Español e inglés

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