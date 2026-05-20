‘Metiche’ lanza advertencia a Christian Domínguez antes de su boda civil con Karla Tarazona: “Que se porte bien”

Metiche lanzó fuerte advertencia a Christian Domínguez antes de su boda civil con Karla Tarazona y recordó su polémico historial amoroso.

La anunciada boda civil de Christian Domínguez y Karla Tarazona sigue dando que hablar en la farándula peruana. La pareja tendría previsto formalizar su relación este 2 de junio, pero el historial amoroso del cumbiambero volvió a convertirse en tema de debate en 'Magaly TV: la firme'.

Durante el programa de Magaly Medina, Kurt Villavicencio, más conocido como Metiche, se comunicó por teléfono y no dudó en lanzar una advertencia directa al cantante. El conductor recordó las polémicas sentimentales que han acompañado a Domínguez durante años y dejó claro que, esta vez, deberá demostrar con hechos que está listo para asumir un compromiso real.

“Que responda como esposo, que se porte bien”, comentó tajantemente el conductor.

La frase no pasó desapercibida, pues muchos personajes del espectáculo continúan mirando con desconfianza esta nueva etapa del artista. Aunque Christian y Karla se muestran más unidos que nunca, el pasado mediático del cantante sigue generando dudas sobre si realmente logró dejar atrás sus escándalos amorosos.

Metiche pide que Christian Domínguez demuestre su amor a Karla Tarazona

Kurt Villavicencio insistió en que Christian Domínguez debe asumir esta boda civil con madurez y responsabilidad. Para el conductor, no basta con llegar al matrimonio: el cantante tendrá que sostener su compromiso con acciones.

“Que demuestre que tiene los pantalones bien puestos. Que se porte bien y que demuestre”, remarcó.

En el set de 'Magaly TV: la firme', también se hizo un repaso por la vida sentimental de Karla Tarazona y las ceremonias que ha protagonizado a lo largo de los años. Según comentaron los panelistas, si se consideran tanto matrimonios oficiales como bodas simbólicas, esta sería la quinta ceremonia de la conductora.

El dato generó bromas en el programa. Mónica Cabrejos no dejó pasar la oportunidad y lanzó una frase irónica sobre el historial amoroso de Karla. “El nombre para una película: 5 bodas”, comentó entre risas.

Metiche recordó historial amoroso de Christian Domínguez

Pese a sus críticas hacia Christian Domínguez, Metiche también señaló que Karla Tarazona es una mujer adulta y que tiene derecho a tomar sus propias decisiones sentimentales. Sin embargo, consideró que la conductora ya ha atravesado demasiados episodios difíciles como para volver a enfrentar una nueva decepción.

“Está tomando una decisión correcta. Bueno, ella es bien grande. Yo ya he hablado bastante sobre el tema de Cristian, ¿no? Ella ya ha pasado por mucho”, comentó inicialmente Kurt Villavicencio.

El conductor volvió a enumerar las relaciones más mediáticas de Karla Tarazona y recordó que no todas sus ceremonias fueron matrimonios civiles, pero sí marcaron etapas importantes de su vida amorosa.

“Si vamos contando bodas, se casó con Leonard León y se divorció. Luego con Christian Domínguez ella tuvo una boda simbólica en Varadero, Cuba. Luego se casó con el huevero y ahora veo una boda civil, porque ahora ya es una boda civil. Pero si tú ves, si tú cuentas, son cinco bodas”, señaló.

Finalmente, Metiche volvió a poner el foco en Christian Domínguez y en las relaciones paralelas que, según recordó, han marcado parte de su imagen pública. Para el conductor, el cantante deberá superar ese pasado si quiere que su matrimonio con Karla tenga una base sólida.