El conductor de televisión Yaco Eskenazi contó cómo una noche tranquila se convirtió en tensiones al intentar recrear un trend de la red social TikTok a pedido de Natalie Vértiz .

Yaco Eskenazi y Natalie Vértiz tienen una de las relaciones más sólidas de Chollywood. El conductor y la modelo son una de las parejas más queridas en la farándula peruana y aunque todos piensan que su matrimonio es perfecto, el exchico reality reveló en su podcast una ‘pelea’ que tuvo con la exreina de belleza y en la que recibió un duro cuestionamiento. ¿Qué pasó entre ellos?

Yaco Eskenazi revela incómoda discusión con Natalie Vértiz tras intentar grabar un trend

El conductor de televisión Yaco Eskenazi sorprendió al contar una anécdota doméstica con su esposa, la modelo y presentadora Natalie Vértiz, que terminó en una curiosa discusión relacionada con la actuación. El exchico reality relató el episodio durante una conversación en un programa digital, donde recordó cómo una noche tranquila en casa se transformó en un momento tenso.

“A eso de las 9 de la noche yo casi nunca paso por mi cuarto porque si voy a esa hora, Natalie me obliga a que me siente con ella a ver lo que ella está viendo”, comentó en un inicio Yaco, mientras que el ‘Loco’ lo interrumpió preguntando con curiosidad: “¿Y qué ve?”, sin imaginar la respuesta de Yaco.

“Huevadas, antes veíamos cosas juntos, pero ya no (…) y justo me dice: ‘Ay, acompáñame un ratito que la serie está mostra, entonces me siento y veo una escena, en la escena todo el rato era el protagonista con una chica que se peleaban en un sitio y de ahí se iban a pelear a otro sitio y yo veía y le decía a Natalie pero por qué, y es como un día entero que discuten (…) yo por joder le digo a Natalie: ‘No, ella no lo quiere’, como si le hubiese mentado la madre: ‘Oe, tú qué sabes’, se molestó y me dijo: ‘Hay que hacer un trend’”, contó.

Según explicó el propio Eskenazi, el desacuerdo surgió cuando ambos intentaron recrear una escena dramática inspirada en la serie que Vértiz estaba viendo. La idea era grabar un video corto para redes sociales, pero el resultado no fue el esperado.

“La cosa es que se paró sola, se cambió, puso su celular y me dijo: ‘Ya, ven, ven, ven’, sin opción me paré, ya, primero tienes que decir cállate molesto, entonces yo me pongo: ‘¡Cállate!’ y me mira y me dice: ‘Ay, así no’ y me dice: ‘pero actúa’, ¿cómo actúa? No entiendo, a ver, hazlo tú, y ella hace igual: ‘Ay ya cállate la boca’, le mete más frases, hace con su mano, ahora decepcionado, (está muy bien) ¡No! ¡Una mierd…me dijo!” “¿Qué es eso? ¿Tú no eres actor?”, contó sobre la confrontación que tuvo con la modelo.

El exintegrante de realities aseguró que, aunque trató de seguir las indicaciones de su esposa para interpretar el papel, terminó recibiendo críticas sobre su actuación, lo que generó un intercambio de bromas y comentarios entre ambos.

La historia, contada en tono humorístico, dejó ver la dinámica cotidiana de la pareja, que suele compartir momentos de su vida familiar con naturalidad frente al público. De hecho, ambos se han caracterizado por mostrar en redes sociales escenas divertidas y espontáneas de su convivencia, lo que suele generar cercanía con sus seguidores.

A pesar del incómodo episodio que relató el conductor, todo quedó como una anécdota más dentro de su relación, marcada por la complicidad y el humor que suelen demostrar en sus apariciones públicas.

Yaco Eskenazi explica por qué evita las despedidas de soltero

El conductor de televisión Yaco Eskenazi se pronunció con firmeza sobre su postura frente a las despedidas de soltero, dejando claro que prefiere evitar situaciones que puedan interpretarse como una falta de respeto hacia su esposa, la modelo Natalie Vértiz. Durante una reciente conversación en su pódcast junto al conductor conocido como el ‘Loco’ Wagner, el exintegrante de realities explicó por qué no participaría en este tipo de celebraciones.

Durante el programa, Eskenazi señaló que, aunque reciba la invitación de un amigo cercano, optaría por no asistir a eventos que puedan prestarse a malentendidos, especialmente si implican escenarios polémicos. El conductor explicó que prefiere mantenerse al margen para evitar cualquier situación incómoda dentro de su relación.

"Yo te voy a decir. O sea, por más que yo creyese o si me invita un amigo mío, un buen amigo mío, no iría porque creería que me voy a meter en un problema solamente por estar ahí, así yo me quiera cuidar, así mi cabeza vaya, si voy a estar en un yate, rodeado de mujeres, ya es una escena (que da de qué hablar)", expresó.

El presentador también reflexionó sobre cómo este tipo de celebraciones pueden marcar un punto de quiebre en algunas relaciones. Desde su perspectiva, existe un límite claro que las parejas deberían considerar para evitar conflictos o incomodidades.