Natalie Vértiz abordó críticas que sugieren que Eskenazi no contribuye económicamente en su hogar, defendiendo la equidad en sus responsabilidades financieras.

La modelo y presentadora de televisión Natalie Vértiz se pronunció sobre los comentarios que circulan en redes sociales respecto a la dinámica económica que mantiene con su esposo, Yaco Eskenazi. Durante su participación en el pódcast ‘Aquí Entre Nos’, conducido por Miranda Salaverry, la exreina de belleza negó que el conductor dependa económicamente de ella y explicó cómo organizan sus responsabilidades dentro del hogar.

Natalie Vértiz defiende a Yaco Eskenazi de las críticas

A lo largo de la conversación, Vértiz decidió abordar de frente los comentarios que han surgido en plataformas digitales y algunos espacios mediáticos, donde se ha insinuado que Yaco Eskenazi no contribuye económicamente en la familia. Estas especulaciones, según comentó, se han intensificado debido a la constante exposición pública que ambos mantienen.

“Yo creo que lo baten (molestan) mucho a Yaco, como mantenido o lo que sea”, comentó la conductora al abordar la percepción pública sobre su relación.

La también empresaria explicó que la base de su relación está en la transparencia y en el trabajo conjunto para construir el estilo de vida que comparten. En ese sentido, aseguró que ambos participan activamente en las responsabilidades económicas y domésticas.

“Yo sí creo en que no tiene nada de malo que pueda ser cincuenta, cincuenta, ¿no? O sea, yo en mi caso es algo que nos funciona y que hemos ido construyendo poco a poco la vida que ambos soñamos”, expresó.

Natalie Vértiz defiende el acuerdo económico que mantiene con Yaco Eskenazi

Durante la entrevista, la conductora también respondió a quienes cuestionan los acuerdos financieros dentro de su matrimonio. Para Vértiz, dividir los gastos ha sido una fórmula que les ha permitido sostener el estilo de vida que desean como familia.

“El estilo de vida que tú te das es porque aportan cincuenta y cincuenta. Finalmente, si tú quisieras decir: ‘Ya, no aporto nada’, él probablemente va a poder mantenerte a ti y a tus hijos y tal, pero tu estilo de vida va a cambiar. Y quizá tú no estás dispuesta a eso”, reflexionó la presentadora.

En otro momento del diálogo, la ex Miss Perú señaló que no siente incomodidad al contribuir económicamente de manera equitativa. Por el contrario, considera que su independencia financiera forma parte de su identidad personal. “No me molesta porque sé que lo puedo hacer”, afirmó.

Asimismo, recordó que en distintas etapas de su relación el aporte económico ha variado entre ambos, dependiendo de las oportunidades laborales de cada uno, pero siempre bajo un principio de equidad.