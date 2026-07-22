¡SE DEFIENDE CON TODO! Angie Jibaja rompe su silencio tras las denuncias en su contra y sorprende con su explicación: "Por no pagar nada más"

Angie Jibaja explicó su versión del altercado ocurrido en un hotel de Lima y negó rotundamente haber tenido sustancias ilícitas. La exmodelo aseguró que el conflicto se originó por un desacuerdo económico.

Angie Jibaja volvió a convertirse en el centro de la atención luego del incidente ocurrido en un hotel de Lima, donde una discusión con una trabajadora terminó con la presencia de agentes de la Policía Nacional del Perú. Tras la difusión de las imágenes del altercado en televisión, la exmodelo decidió dar su versión y aseguró que las acusaciones en su contra no corresponden a la realidad.

El caso tomó notoriedad después de que una empleada afirmara haber encontrado presuntas sustancias prohibidas en la habitación ocupada por la exmodelo. Frente a ello, Jibaja negó tajantemente cualquier relación con el consumo de drogas y sostuvo que el conflicto tuvo un origen completamente distinto.

Angie Jibaja asegura que el enfrentamiento se originó por un pago pendiente

De acuerdo con el relato de la exmodelo, todo comenzó cuando regresó al hospedaje junto a su pareja y encontró a una trabajadora dentro de su habitación. Ese hecho dio paso a una discusión que fue subiendo de tono hasta llamar la atención de otros huéspedes y motivar la intervención policial.

En un video difundido por la creadora de contenido La Vitteri, Angie Jibaja explicó que solicitó la presencia de un agente para demostrar que no existía ninguna sustancia ilegal en el lugar.

Angie Jibaja niega las acusaciones del trabajador del hotel.

"Me está humillando y denigrando. Le estoy pidiendo al oficial que pase a mi cuarto para que rectifique que no tengo nada de droga, cigarro. Acabamos de llegar de la calle, acabamos de llegar de los bancos, acuérdate".

Asimismo, sostuvo que la controversia nunca estuvo relacionada con drogas, sino con un desacuerdo económico vinculado a su permanencia en el hotel.

"Mira cómo me tiene esta, así, qué vergüenza, porque no he pagado, por favor. Por no pagar nada más".

¿Qué ocurrió tras el altercado en el hospedaje?

Las imágenes difundidas por 'Magaly TV, la firme' muestran el momento en que Angie Jibaja abandona el establecimiento luego del enfrentamiento con el personal. Sin embargo, según la información compartida por La Vitteri, la salida de la exmodelo habría sido voluntaria.

De acuerdo con un acta elaborada por el hotel, el retiro quedó registrado formalmente y se realizó sin que existiera una intervención violenta por parte de los trabajadores del establecimiento.

Mientras tanto, el episodio continúa generando comentarios en redes sociales y medios de comunicación. Aunque la exmodelo insiste en que todo se debió a un problema de pago y rechaza cualquier vínculo con sustancias ilícitas, hasta el momento no se han conocido nuevos pronunciamientos oficiales sobre el caso.