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Giuliana Rengifo revela su verdad tras el ampay con un notario casado y lanza fuerte dardo a Magaly: “Patinó…”

Giuliana Rengifo vuelve a hablar sobre el ampay con un notario casado que fue revelado por Magaly Medina. ¿Cometió un error la presentadora?

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    Giuliana Rengifo revela su verdad tras el ampay con un notario casado y lanza fuerte dardo a Magaly: “Patinó…”
    Giuliana Rengifo recordó el controversial ampay con el esposo de la presentadora de TV. | Composición Wapa
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    Giuliana Rengifo, reconocida cantante, sorprendió al público al hablar nuevamente sobre el escándalo que la llevó al ojo de la tormenta: su ampay con un notario de Pucallpa que estaba casado. En esta ocasión, la intérprete peruana decidió exponer los hechos reales detrás de las imágenes y aseguró que Magaly Medina erró al difundirlas, pues la información estaba equivocada.

    La verdad de Giuliana Rengifo sobre el ampay con el notario

    Durante su participación en el programa de YouTube 'Entre ajos y cebollas', Giuliana Rengifo reveló que Paúl Pineda, el notario con quien fue vista, era legalmente casado pero vivía como soltero. Además, aclaró que él estaba en una relación con otra persona y no con ella.

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    "Magaly se equivocó al pensar que el notario era casado pero en realidad era soltero. Esto fue un malentendido relacionado con su esposa y propiedades, quería sorprenderlo en el acto. Además, él no estaba involucrado conmigo, sino con otra persona. Hay detalles que solo yo conozco", afirmó con determinación.

    Finalmente, Giuliana Rengifo destacó que Magaly Medina creyó ciegamente en la versión de la esposa de Paúl Pineda, quien únicamente buscaba desacreditar al notario. “La esposa descubrió su relación con otra persona… porque él engañó a su secretaria. […] Dado que yo era la figura pública, el escándalo recayó sobre mí. La esposa contactó a Magaly… y ella se dejó llevar por la exclusiva y también me perjudicó porque todos saben la razón de su animosidad hacia mí”, afirmó Rengifo.

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    Giuliana Rengifo envía un fuerte mensaje tras ver a su expareja junto a Magaly Medina

    En 2025, Giuliana expresó su descontento al difundirse una foto donde se ve a su ex, Fernando Calderón, con Magaly Medina, Alfredo Zambrano y un grupo de amigos en una boda en Arequipa. Esta imagen, compartida por el creador Ric La Torre, provocó una reacción contundente de la artista en redes.

    "Malagradecido, tras protegerte ahora me traicionas. Dios es mi fortaleza", escribió Rengifo en su Facebook, expresando su descontento. Luego se pudo saber que el comentario estaba dirigido a Fernando Calderón, con quien tuvo una relación de cinco años y comparte una hija.

    SOBRE EL AUTOR:
    Giuliana Rengifo revela su verdad tras el ampay con un notario casado y lanza fuerte dardo a Magaly: “Patinó…”
    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Subcoordinadora web de Wapa. Bachiller en Periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Interesada en temas relacionados con moda, celebridades, estilo de vida, tendencias, coyuntura nacional, etc.

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