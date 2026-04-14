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Magaly Medina critica a Alejandra Baigorria por viajar con Said Palao tras ampay en Argentina: “Lo premió con un viaje a Europa”

Magaly Medina criticó que Alejandra Baigorria viajara con Said Palao tras el ampay en Argentina, cuestionando su decisión en medio de la polémica.

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    Magaly Medina critica a Alejandra Baigorria por viajar con Said Palao tras ampay en Argentina: “Lo premió con un viaje a Europa”
    Magaly Medina arremete contra Alejandra Baigorria por irse a Europa con Said pese a escándalo en yate. | Composición Wapa
    Magaly Medina critica a Alejandra Baigorria por viajar con Said Palao tras ampay en Argentina: “Lo premió con un viaje a Europa”

    La polémica entre Alejandra Baigorria y Said Palao volvió a encenderse luego de que ambos fueran vistos viajando juntos a España, tras el ampay en Argentina que remeció su relación semanas atrás. El tema fue duramente comentado en 'Magaly TV La Firme', donde Magaly Medina cuestionó la decisión de la empresaria de seguir con su pareja e ironizó sobre el viaje, calificándolo como un supuesto “premio” en medio del escándalo.

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    Magaly Medina decepcionada de Alejandra Baigorria por viajar con Said Palao

    Las imágenes difundidas en el programa de Magaly Medina, mostraban a Baigorria y Palao en el aeropuerto rumbo a España por una premiación, pero la atención se centró en él tras el ampay en un yate con mujeres en Argentina.

    Desde el arranque del informe, Magaly Medina dejó en claro su postura crítica ante la decisión de Baigorria. “Alejandra Baigorria viajó a España, premiada por una empresa en la que venden productos de cosmética y tiene una comunidad tipo pirámide. Pero no solo viajó con esa comunidad, sino que también premió a Said por la ‘operación Argentina’. Lo premió con un viaje a Europa, afirmó.

    La crítica continuó con el mismo tono. La conductora también comentó sobre la actitud emocional de Baigorria durante el viaje, recordando que la empresaria se mostró sensible en redes sociales.

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    “Alejandra se fue a su evento, lloró ante sus seguidores, lloró en el estrado y, sobre todo, a la hora de recibir su premio, agradeció a su devoto y dedicado esposo, al esposo que ninguna mujer quisiera tener”, agregó con evidente sarcasmo, reforzando su posición frente a la relación.

    Said Palao dedica mensaje a Alejandra Baigorria por su premiación

    Por su parte, mediante sus historias de Instagram, Said Palao publicó un video de Alejandra Baigorria durante la premiación, acompañado del mensaje: 'Felicitaciones, mi amor. Te lo mereces'. En la ceremonia también estuvieron presentes los padres de la empresaria, Sergio Baigorria y Verónica Alcalá, así como su hermano, Sergio Baigorria.

    SOBRE EL AUTOR:
    Magaly Medina critica a Alejandra Baigorria por viajar con Said Palao tras ampay en Argentina: “Lo premió con un viaje a Europa”
    Nycole Matheus

    Redactora web para la sección Moda y Belleza de la Revista Wapa. Bachiller en Comunicación y Periodismo por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), periodista, conductora y locutora. Interesada en temas relacionados al ámbito social, cultural y moda.

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