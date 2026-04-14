Alejandra Baigorria agradeció públicamente a su esposo Said Palao durante su premiación en Madrid, pese al ampay con mujeres en un yate en Argentina.

¿Perdonado? Alejandra Baigorria vuelve a estar en el centro de la atención tras el ampay de Said Palao en un yate durante una despedida de soltero. Aunque semanas atrás dudaba en perdonarlo, la empresaria viajó a España junto a su familia y su esposo. En plena premiación, sorprendió al dedicarle un romántico mensaje y llamarlo 'mi esposo', avivando así los rumores de una posible reconciliación.

Alejandra Baigorria dedica mensaje de agradecimiento a Said Palao

Aunque al inicio la empresaria evitó mostrar al integrante de 'Esto es guerra' en sus redes sociales, ambos fueron vistos juntos en un aeropuerto de España, lo que reavivó los rumores de reconciliación tras el mediático ampay en Argentina.

En un momento clave de su vida, Baigorria compartió un mensaje cargado de emoción durante su estadía: 'Si me quieran destruir, yo siempre voy a estar para ustedes, porque a veces yo ni siquiera quería que viniera al viaje porque no me sentía bien, pero nunca los iba a defraudar'.

El episodio más comentado se dio durante el evento en La Quinta de Jarama, donde recibió su reconocimiento. En su discurso expresó: 'Y también quiero agradecer a mi esposo. Fue él quien me impulsó y me dijo: “Haz lo que tengas que hacer, yo aquí te voy a apoyar y te voy a esperar”'.

Said Palao dedica mensaje a Alejandra Baigorria por su premiación

Por su parte, mediante sus historias de Instagram, Said Palao publicó un video de Alejandra Baigorria durante la premiación, acompañado del mensaje: 'Felicitaciones, mi amor. Te lo mereces'. En la ceremonia también estuvieron presentes los padres de la empresaria, Sergio Baigorria y Verónica Alcalá, así como su hermano, Sergio Baigorria.

Said Palao dedica romántico mensaje a Alejandra Baigorria tras viajar juntos a España.