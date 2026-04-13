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Alejandra Baigorria confiesa problema de salud en el rostro tras ampay de Said Palao y genera alarma

Alejandra Baigorria revela diagnóstico de bruxismo tras ampay de Said Palao y habla sobre el futuro de su matrimonio.

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    El matrionio de Said Palao y Alejandra Baigorria aún se encuentran en el ojo de tormenta. | Composición Wapa
    Alejandra Baigorria confiesa problema de salud en el rostro tras ampay de Said Palao y genera alarma

    La empresaria y figura mediática Alejandra Baigorria volvió a estar en el centro de la conversación, pero esta vez no por un escándalo televisivo, sino por una revelación personal que conecta directamente con su estado de salud. Tras semanas marcadas por el ampay de su esposo Said Palao, la popular 'Gringa de Gamarra' contó que fue diagnosticada con una condición que no solo le generó molestias físicas, sino que también impactó en su apariencia.

    El diagnóstico que sorprendió a Alejandra Baigorria

    La influencer acudió a una consulta especializada sin imaginar que descubriría la causa detrás de las molestias que venía sintiendo. Fue entonces cuando recibió el diagnóstico: bruxismo, un trastorno que provoca apretar o rechinar los dientes de forma involuntaria, especialmente durante el descanso.

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    Según le explicó el especialista, este problema puede estar directamente vinculado al estrés emocional, algo que ha estado presente en su vida reciente.

    “Se da cuando estamos descansando y pensamos en los problemas del día a día. En ese momento, apretamos los dientes y ese músculo masetero crece. Esto se atrofia y ensancha la cara”, detalló el médico encargado de su tratamiento.

    Esta condición no solo genera dolor en la mandíbula, cuello y cabeza, sino que, en casos prolongados, puede modificar la forma del rostro debido al crecimiento del músculo masetero.

    Tratamiento, cambios físicos y un matrimonio en pausa

    Para controlar los síntomas, Alejandra optó por un procedimiento médico que también tiene fines estéticos: la aplicación de bótox en la zona mandibular. Este tratamiento permite relajar los músculos afectados, reducir el dolor y mejorar la apariencia del rostro.

    La intervención se dio en medio de la polémica generada por el ampay de Said Palao, quien fue captado en una fiesta en yate en Argentina acompañado de amigos —entre ellos Mario Irivarren— y varias mujeres.

    Mientras su relación sigue bajo la lupa pública, la empresaria decidió tomar distancia y viajar a España junto a su familia para recibir un reconocimiento internacional por su trabajo como emprendedora, sin la compañía de su esposo.

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    Pese a los rumores de crisis, Baigorria aseguró que ambos continúan compartiendo espacios y que él incluso seguirá vinculado a su negocio. Sin embargo, dejó en claro que el futuro de su matrimonio aún no está definido.

    “La decisión la voy a tomar yo. Me puedo demorar un año y nadie tiene por qué juzgarme. Estoy tranquila, haciendo las cosas a mi manera. Tomaré una decisión según lo que me dicte mi corazón”, declaró en el programa ‘Amor y Fuego’.

    Entre salud, exposición mediática y decisiones personales, Alejandra Baigorria atraviesa uno de los momentos más sensibles de su vida, donde el bienestar físico y emocional se convierten en prioridad.

    SOBRE EL AUTOR:
    Alejandra Baigorria confiesa problema de salud en el rostro tras ampay de Said Palao y genera alarma
    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Subcoordinadora web de Wapa. Bachiller en Periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Interesada en temas relacionados con moda, celebridades, estilo de vida, tendencias, coyuntura nacional, etc.

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