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Mauricio Diez Canseco y Dailyn Curbelo bautizaron a sus pequeños Valentina y Doménico

El pizzero Mauricio Diez Canseco bautizó a sus mellizos, Valentina y Doménico, en una emotiva ceremonia en la Iglesia Matriz Virgen Milagrosa, en Miraflores. La celebración fue compartida en redes sociales.

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    Mauricio Diez Canseco y Dailyn Curbelo bautizaron a sus pequeños Valentina y Doménico
    Diez Canseco, acompañado de su pareja Dailyn Curbelo y sus otros hijos, expresó su alegría por el sacramento recibido. La ceremonia fortaleció los lazos familiares y la unión espiritual.
    Mauricio Diez Canseco y Dailyn Curbelo bautizaron a sus pequeños Valentina y Doménico

    El pizzero Mauricio Diez Canseco comentó que vivió momentos de paz y regocijo tras bautizar a sus mellizos, Valentina y Doménico, en una ceremonia realizada hace unos días en la Iglesia Matriz Virgen Milagrosa, en Miraflores, y que luego compartió en sus redes sociales.

    En la celebración, Mauricio Diez Canseco estuvo junto a Dailyn Curbelo, madre de los pequeños, y sus hijos Camila, Franco y Franchesco, quienes lucieron de blanco para la ocasión y acompañaron a los niños en el bautizo. Además, participaron las hermanas de Dailyn, así como amistades cercanas.

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    "Hemos bautizado a mis pequeños y toda la familia está feliz por este sacramento que han recibido Valentina y Doménico, que será parte de su formación cristiana. Me he emocionado mucho con la ceremonia, con el compartir familiar y ver que todos estamos unidos, como en una comunión", indicó Brad Pizza.

    Tras el bautizo, la familia tuvo un almuerzo de celebración en un exclusivo hotel de San Isidro, donde Mauricio reveló que es un hombre de fe y que siempre ha transmitido un mensaje de unión a sus hijos.

    "Me siento contento de poder compartir juntos, ver a todos mis hijos felices, y también con Dailyn, quien es una excelente madre, muy pendiente de mis últimos cachorros", añadió Diez Canseco.

    SOBRE EL AUTOR:
    Mauricio Diez Canseco y Dailyn Curbelo bautizaron a sus pequeños Valentina y Doménico
    Sergio Mejía

    Editor general de la web del Diario Líbero. Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la USMP con especialización en Marketing Digital, Gestión de Redes Sociales y Redacción Digital. Cuento con 8 años de experiencia en los medios digitales más importantes del país. Apasionado por el fútbol, la música y el freestyle.

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