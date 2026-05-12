Mauricio Diez Canseco y Dailyn Curbelo bautizaron a sus pequeños Valentina y Doménico

Mauricio Diez Canseco y Dailyn Curbelo bautizaron a sus pequeños Valentina y DoménicoÚnete al canal de Whatsapp de Wapa
El pizzero Mauricio Diez Canseco comentó que vivió momentos de paz y regocijo tras bautizar a sus mellizos, Valentina y Doménico, en una ceremonia realizada hace unos días en la Iglesia Matriz Virgen Milagrosa, en Miraflores, y que luego compartió en sus redes sociales.
En la celebración, Mauricio Diez Canseco estuvo junto a Dailyn Curbelo, madre de los pequeños, y sus hijos Camila, Franco y Franchesco, quienes lucieron de blanco para la ocasión y acompañaron a los niños en el bautizo. Además, participaron las hermanas de Dailyn, así como amistades cercanas.
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"Hemos bautizado a mis pequeños y toda la familia está feliz por este sacramento que han recibido Valentina y Doménico, que será parte de su formación cristiana. Me he emocionado mucho con la ceremonia, con el compartir familiar y ver que todos estamos unidos, como en una comunión", indicó Brad Pizza.
Tras el bautizo, la familia tuvo un almuerzo de celebración en un exclusivo hotel de San Isidro, donde Mauricio reveló que es un hombre de fe y que siempre ha transmitido un mensaje de unión a sus hijos.
"Me siento contento de poder compartir juntos, ver a todos mis hijos felices, y también con Dailyn, quien es una excelente madre, muy pendiente de mis últimos cachorros", añadió Diez Canseco.