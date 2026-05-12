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¡LUTO EN LA TV! Fallece querida conductora a los 52 años tras dura batalla contra el cáncer

A los 52 años, la carismática presentadora falleció tras enfrentar una dura batalla contra el cáncer. Su pérdida ha conmocionado a sus seguidores.

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    ¡LUTO EN LA TV! Fallece querida conductora a los 52 años tras dura batalla contra el cáncer

    La industria televisiva está de luto. Una respetada conductora y periodista murió a los 52 años después de enfrentar valerosamente el cáncer. Familiares y amigos cercanos le dieron el último adiós, recordándola como un ícono en el ámbito periodístico.

    Muere reconocida presentadora de televisión a los 52 años

    El domingo 10 de mayo, la presentadora Bianca Gambino falleció a los 52 años, coincidiendo con el Día de la Madre. Aunque inicialmente no se divulgó información específica sobre su fallecimiento, el programa 'La Red' informó que durante los dos años previos, la periodista había sido diagnosticada con cáncer de colon, lo que la apartó temporalmente de sus labores televisivas.

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    El fallecimiento de Bianca Gambino ha dejado una profunda tristeza no solo entre sus fieles televidentes, sino también entre sus colegas y seres queridos, quienes la recuerdan como una figura emblemática en la conducción de noticias en Colombia. Además, fue galardonada con el premio Simón Bolívar, que reconoció su exitosa carrera profesional.

    Muere reconocida presentadora de televisión a los 52 años.
    Muere reconocida presentadora de televisión a los 52 años.

    Bianca Gambino: su legado profesional y logros en la televisión colombiana

    Bianca Gambino, destacada por su pasión y profesionalismo, fue parte fundamental del equipo periodístico de CM&, donde comenzó su carrera y trabajó por más de diez años como la presentadora principal de noticias en Colombia.

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    Durante su carrera, acumuló diversos premios y distinciones del medio periodístico, incluyendo el Premio Simón Bolívar en 2000 como 'Mejor Presentadora', uno de los más prestigiosos reconocimientos del periodismo colombiano. Después de su labor en CM&, Gambino regresó a CityTv, donde en 2024 fue homenajeada con un tributo que rememoraba su primera emisión, celebrando su contribución y legado en la televisión.

    SOBRE EL AUTOR:
    ¡LUTO EN LA TV! Fallece querida conductora a los 52 años tras dura batalla contra el cáncer
    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Subcoordinadora web de Wapa. Bachiller en Periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Interesada en temas relacionados con moda, celebridades, estilo de vida, tendencias, coyuntura nacional, etc.

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