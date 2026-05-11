Jim Suero cuenta la estrategia que usó Kike Suero para internarlo en centro de rehabilitación: "Tuve mucha responsabilidad"Únete al canal de Whatsapp de Wapa
Jim Suero, hijo del famoso comediante Kike Suero, confesó que se desvió tanto que terminó en prisión y en un centro de rehabilitación. Aunque su familia intentó rescatarlo de sus adicciones, no consiguió salir por sus propios medios. Así, su padre optó por llevarlo a un centro de desintoxicación, aunque usando engaños.
En una charla con Chino Risas, Jim Suero confesó que estuvo casi dos meses en la cárcel Piedras Gordas II, en Ancón, debido a un caso de impago de pensión alimenticia. Este problema no fue el único, ya que también se inmiscuyó en el consumo de drogas, lo que provocó que dejara de trabajar y descuidara sus obligaciones paternas.
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Kike Suero internó a su hijo
Al participar en el pódcast 'Otra weada+', Jim Suero detalló su tiempo en la cárcel y expresó su gratitud hacia Ernesto Pimentel, quien le brindó ayuda económica para la fianza y continuó pagándole su salario en 'El reventonazo', pese a su ausencia en el show.
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Más adelante, Jim reveló que hace dos años ingresó a un centro de rehabilitación, pero no fue una decisión propia. “Desafortunadamente, hubo gran irresponsabilidad de mi parte; pensé que todo era un juego. Empecé a fumar, me agarró tanto que perdí el control. Dejé de trabajar. Me había apartado del mundo a causa del vicio. Me descuidé totalmente. Desatendía a mi familia, mi trabajo; no me importaba nada excepto fumar”, relató.
En una ocasión, Kike Suero llamó a Jim, proponiéndole que lo acompañara a un trabajo con la promesa de pagarle S/500. Sin embargo, era un engaño. El joven terminó ingresado en una casa de desintoxicación y no salió hasta meses después, cuando ya se sintió recuperado. Según él, nunca volvió a las drogas.