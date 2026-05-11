Tamara Sánchez De la Madrid, hija de Jessica Newton SORPRENDE al oficializar su romance y las redes estallan

Tamara Sánchez De Lamadrid, hija de Jessica Newton , oficializó su romance con Jaime Coloma en Instagram y le dedicó un emotivo mensaje.

Tamara Sánchez De Lamadrid decidió compartir una noticia especial con sus seguidores. La hija de Jessica Newton confirmó públicamente su relación con Jaime Coloma, entrenador deportivo con quien sale desde hace algunos meses.

A través de Instagram, la joven de 30 años publicó una fotografía junto a su pareja y acompañó la imagen con un mensaje romántico, dejando ver lo importante que se ha vuelto esta historia en su vida.

"Hace dos meses te conocí y no era algo que estaba buscando… pero hoy no cambiaría ese momento por nada del mundo", escribió Tamara en su publicación.

La psicóloga también dedicó unas palabras de agradecimiento a Jaime por la forma en que la acompaña en esta etapa. En su mensaje, resaltó los gestos cotidianos, el cuidado y la complicidad que han construido desde que se conocieron.

Tamara Sánchez De la Madrid compartió foto con su nueva pareja.

"Gracias por tu forma de cuidarme, por hacerme sonreír incluso en los días más simples y por lo bonito que se siente compartir contigo", añadió.

Con esta publicación, Tamara dejó atrás la reserva que suele mantener sobre su vida privada y permitió que sus más de 25 mil seguidores conocieran un poco más de su presente sentimental.

¿A qué se dedican Tamara Sánchez De Lamadrid y Jaime Coloma?

Tamara Sánchez De Lamadrid es psicóloga y creadora de contenido. Es hija de Jessica Newton y del empresario Carlos Morales, y aunque pertenece a una familia conocida en el mundo de la belleza y la farándula peruana, ha preferido conservar un perfil más discreto.

Jaime Coloma, por su parte, está vinculado al mundo de la vida saludable. En sus redes sociales se presenta como entrenador y coach deportivo, además de runner y montañista. Su contenido suele estar enfocado en entrenamientos, vida activa, gimnasio y actividades al aire libre.