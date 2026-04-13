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Onelia Molina expone su dolor tras infidelidad de Mario Irivarren con Maju Mantilla: “Me he sentido muy defraudada...”

Onelia Molina revela en ‘La sustancia’ cómo afrontó su ruptura, reconoce errores en su relación y afirma que no aceptará vínculos que no la valoren.

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    Onelia Molina expone su dolor tras infidelidad de Mario Irivarren con Maju Mantilla: “Me he sentido muy defraudada...”
    Onelia Molina rompe su silencio sobre la traición de Mario Irivarren y lo cuenta todo a Maju Mantilla.
    Onelia Molina expone su dolor tras infidelidad de Mario Irivarren con Maju Mantilla: “Me he sentido muy defraudada...”

    Maju Mantilla regresa a los espectáculos este lunes 13 de abril con una íntima entrevista a Onelia Molina, quien hablará sobre su ruptura con Mario Irivarren tras una infidelidad en Argentina. La participante de 'Esto es guerra' también revelará qué busca en una relación. El pódcast 'La sustancia' adelantó el esperado regreso de la exreina de belleza con esta conversación exclusiva.

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    Onelia Molina contará su verdad a Maju Mantilla tras infidelidad de Mario Irivarren

    En el adelanto de 'La sustancia de Maju', la integrante de 'Esto es guerra' relata cómo atravesó uno de los momentos más complicados de su vida, aparentemente vinculado a la infidelidad de Mario Irivarren. “Sí hubo momentos en los que me he sentido muy triste y muy defraudada”, se le escucha decir a Onelia.

    Asimismo, Onelia Molina revela parte de un diálogo que habría sostenido con su expareja. “Si tú no estás a mi altura y si no estás dispuesto a dar lo que yo también estoy dispuesta a dar por ti, simplemente ya no estás en mi vida”, agrega con serenidad.

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    Desde las 7.30 p. m. de este lunes 13 de abril, el público podrá ver las confesiones de Molina, quien también admite errores en su relación. “Me he equivocado, he perdonado; pero gracias a eso, el día de hoy es una Onelia que dice ‘ya no más’”, expresó ante Maju Mantilla, visiblemente conmovida.

    Cabe recordar que Onelia Molina ya había perdonado anteriormente a Mario Irivarren, luego de que se difundieran imágenes en las que él manifestaba su intención de buscar a Vania Bludau para aclarar ciertos temas. Aunque en ese momento la odontóloga puso fin a la relación y emitió un comunicado, semanas después decidió darle otra oportunidad.

    SOBRE EL AUTOR:
    Onelia Molina expone su dolor tras infidelidad de Mario Irivarren con Maju Mantilla: “Me he sentido muy defraudada...”
    Nycole Matheus

    Redactora web para la sección Moda y Belleza de la Revista Wapa. Bachiller en Comunicación y Periodismo por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), periodista, conductora y locutora. Interesada en temas relacionados al ámbito social, cultural y moda.

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