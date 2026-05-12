El mediocampista de Juan Pablo II reveló que continúa pagando una gran cantidad de dinero a la FIFA debido a un conflicto con el Santos de Brasil.

El jugador peruano Christian Cueva sorprendió al revelar públicamente que sostiene una significativa deuda económica vinculada a un caso con la FIFA. En una aparición en 'Amor y fuego', el mediocampista explicó que debe seguir desembolsando dinero al organismo del fútbol mundial para mantener su habilitación profesional. Si incumple con los pagos, podría quedar inhabilitado para jugar.

El integrante de Juan Pablo II indicó que el monto a cubrir asciende a casi 5.5 millones de dólares, derivado de un litigio con el club Santos de Brasil. “Hubo desconocimiento por parte del abogado respecto a estos asuntos y las cosas sucedieron. En ese momento, fui. No puedo jugar si no pago”, explicó en el show de televisión.

Christian Cueva y su deuda con la FIFA

Cueva aclaró que el problema fue originado por contratos de imagen y deportivos firmados durante su gestión en el club brasileño. También indicó que otro club está implicado en esta deuda. “Es una deuda conjunta con el equipo mexicano Pachuca”, afirmó el centrocampista.

El futbolista peruano subrayó que esta situación le ha requerido seguir esforzándose y buscar oportunidades en y fuera del fútbol para mantener a su familia y afrontar sus cuentas. “Llega un punto en mi carrera en el que pierdo un caso ante la FIFA. Estoy gestionando cómo pagarlo para continuar jugando”, comentó.

¿Dónde ha jugado Christian Cueva?

Aladino ha transitado por varios equipos en Perú y el extranjero. A continuación, la lista de clubes donde ha jugado este talentoso mediocampista.