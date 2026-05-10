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¡DESGARRADOR MOMENTO! Fernando Llanos carga el ataúd de su amigo tras quedar atrapado en el tráfico

El periodista Fernando Llanos vivió un momento emotivo tras la muerte de su amigo, tuvo que cargar el ataúd a pie por el tráfico en Ramiro Prialé. Su acto conmovió a todos.

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    Fallece MEJOR AMIGO de Fernando Llanos y conmueve al cargar su ataúd. | Composición Wapa
    ¡DESGARRADOR MOMENTO! Fernando Llanos carga el ataúd de su amigo tras quedar atrapado en el tráfico

    El jueves 7 de mayo, Fernando Llanos fue protagonista de una conmovedora escena durante el caos vehicular en la avenida Ramiro Prialé y la Carretera Central. Tras más de 13 horas de congestionamiento por un accidente entre un bus de transporte público y un camión de caudales en Huachipa, Fernando fue visto cargando el ataúd de su mejor amigo del colegio, quien había muerto y estaba siendo llevado al cementerio.

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    Tráfico en Ramiro Prialé deja a Fernando Llanos cargando el ataúd de su amigo

    Esa misma tarde, un accidente en Huachipa había causado un enorme embotellamiento en la avenida Ramiro Prialé, interrumpiendo la vida diaria de muchos conductores.

    La escena de un ataúd siendo llevado a pie por la pista debido al alto tráfico se volvió viral en las redes. Los familiares estaban angustiados por llegar al entierro que debía realizarse a las cinco de la tarde.

    El programa 'Mostritos y pirañas' reveló que uno de los hombres que cargaba el ataúd era el periodista Fernando Llanos, quien padeció la lamentable pérdida de su compañero de colegio.

    “Es Fernando Llanos. Su mejor amigo de la escuela falleció. Tenían planeado el velatorio a las 5 p.m., pero llegaron a Mapfre casi a la 1 de la mañana. Tuvieron que ir a pie con el ataúd para alcanzar el cementerio. Fernando Llanos, vestido de negro, fue quien asistió a enterrar a su amigo”, explicaron los presentadores. Esta información fue confirmada por el propio Fernando.

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    En este complicado contexto, Diana Delgado, madre del difunto, manifestó su frustración por el tráfico y el accionar de las autoridades que, según ella, complicó la situación.

    “Estamos aquí desde las 4 de la tarde sin poder llevar a nuestro familiar al descanso final (…) La gente está abandonando los vehículos y yendo a pie, nos informan de un accidente temprano, un camión accidentado, hay muertos, y la fiscalía no aparece”, señaló.

    SOBRE EL AUTOR:
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    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Subcoordinadora web de Wapa. Bachiller en Periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Interesada en temas relacionados con moda, celebridades, estilo de vida, tendencias, coyuntura nacional, etc.

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