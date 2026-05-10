Korina Rivadeneira impactada tras examen médico entre rumores de separación con Mario Hart: "No es broma"

Después de las declaraciones de Mario Hart , relacionado con Paloma Fiuza , Korina Rivadeneira se abrió a sus seguidores sobre el cambio que aplicará para su salud.

Korina Rivadeneira vuelve a llamar la atención por su vida personal. En medio de rumores sobre su separación de Mario Hart, la modelo venezolana informó en sus redes sociales que, tras una revisión médica, deberá realizar un cambio significativo.

La noticia de la influencer llega justo después de que el piloto automovilístico hablara en televisión sobre su matrimonio. En lugar de discutir las especulaciones de una ruptura, Korina ha decidido enfocarse en su salud.

“No es broma”: Korina Rivadeneira revela cambios en su salud tras chequeo

A través de sus historias de Instagram, Korina Rivadeneira se abrió a sus seguidores tras un reciente chequeo oftalmológico. “Me recomendaron usar gafas después del examen de vista”, comentó la modelo.

La figura pública reconoció los efectos del tiempo en su visión, pero, en lugar de desanimarse, adoptó una actitud positiva. Rivadeneira destacó lo feliz que se sintió al encontrar el modelo de gafas perfecto tras una búsqueda de una hora. “De verdad, no es juego que los años pasan. Me mandaron a usar gafas y encontré unas hermosas…”, expresó emocionada.

“Si me quieres hacer daño”: Korina Rivadeneira transmite mensaje potente entre rumores de Mario Hart

Aparte del cambio en su salud visual, Korina Rivadeneira usó sus redes para mostrar cómo comenzó las celebraciones por el Día de la Madre con sus hijos, fruto de la relación con Mario Hart, que no apareció en las fotos. También compartió una imagen con un mensaje simbólico: “Estoy tan protegido espiritualmente que si buscas dañarme, temo más por lo que pueda pasarte a ti”.