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Mario Hart revela qué estaría afectando su matrimonio con Korina Rivadeneira: "Te ponen a prueba"

Mario Hart habló sobre Korina Rivadeneira en ‘Arriba mi gente’ y reveló cómo la rutina, la convivencia y la paternidad habrían afectado su relación.

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    Mario Hart revela qué estaría afectando su matrimonio con Korina Rivadeneira: "Te ponen a prueba"
    Mario Hart habló de los motivos de las crisis de su matrimonio con Korina.
    Mario Hart revela qué estaría afectando su matrimonio con Korina Rivadeneira: "Te ponen a prueba"

    Mario Hart volvió a quedar bajo la lupa mediática luego de que se reactivaran los rumores sobre su situación sentimental con Korina Rivadeneira. Esta vez, el exchico reality decidió pronunciarse en el programa 'Arriba mi gente', donde habló sin rodeos sobre los retos que ha enfrentado dentro de su vida en pareja.

    Aunque el piloto no confirmó una ruptura de manera directa, sí reconoció que la relación ha pasado por momentos complicados. Sus declaraciones llegaron en medio de la controversia generada por los comentarios de Israel Dreyfus, quien avivó especulaciones sobre la vida amorosa del conductor.

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    Durante la entrevista, Hart explicó que la convivencia, la rutina y el paso del tiempo pueden convertirse en factores difíciles de manejar dentro de una relación. Según contó, mantener viva la conexión emocional requiere trabajo constante, paciencia y mucha tolerancia.

    “Lo que se empieza a complicar un poco es intentar salir de la monotonía, de la rutina, de constantemente estar tratando de mantener esa llamita encendida, tener mucha tolerancia con tu pareja, mucha paciencia y hay muchas cosas”, señaló.

    Con estas palabras, Mario dejó entrever que el desgaste no habría llegado por un solo episodio, sino por situaciones acumuladas propias de la convivencia diaria. Para el exintegrante de realities, sostener una relación implica enfrentar cambios, responsabilidades y momentos en los que ambos deben esforzarse para no caer en la distancia emocional.

    Mario Hart habló sobre las difucultades del matrimonio.
    Mario Hart habló sobre las difucultades del matrimonio.

    Mario Hart habla de sus hijos y la vida en familia

    Otro de los puntos más sensibles de la conversación fue su faceta como padre. Mario Hart destacó que sus hijos ocupan un lugar central en su vida y que la paternidad ha transformado por completo su manera de ver el hogar, la pareja y las prioridades.

    “Los hijos cambian muchas cosas, es hermoso, es muy lindo vivir en familia, mis hijos son lo más preciado que tengo en la vida, pero como dice Fernando te ponen a prueba en muchísimas cosas y sobre todo cambian esa relación íntima”, expresó.

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    El conductor reconoció que formar una familia trae momentos hermosos, pero también nuevos desafíos para la pareja. En esa línea, dio a entender que la llegada de los hijos modifica la dinámica íntima y exige encontrar nuevos equilibrios entre el amor, la crianza y la convivencia.

    Cabe recordar que, en declaraciones previas, Mario Hart mencionó una fuerte discusión con Korina Rivadeneira, en la que ella habría pensado en alejarse del hogar. Ese episodio, según dejó ver, marcó un antes y un después en la forma en que ambos empezaron a mirar su relación.

    SOBRE EL AUTOR:
    Mario Hart revela qué estaría afectando su matrimonio con Korina Rivadeneira: "Te ponen a prueba"
    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Subcoordinadora web de Wapa. Bachiller en Periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Interesada en temas relacionados con moda, celebridades, estilo de vida, tendencias, coyuntura nacional, etc.

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