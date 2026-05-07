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Exartista de ‘Al Fondo hay Sitio’ emociona al revelar que será padre tras 11 años

El intérprete y exactor de 'Al Fondo hay Sitio' compartió un hermoso video de su hija mayor recibiendo la conmovedora noticia.

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    Exartista de ‘Al Fondo hay Sitio’ emociona al revelar que será padre tras 11 años
    Exartista de ‘Al Fondo hay Sitio’ EMOCIONA al revelar que será padre tras 11 años: “El amor más bonito” | Creditos: Composición Wapa | Fuente: Difusión / América
    Exartista de ‘Al Fondo hay Sitio’ emociona al revelar que será padre tras 11 años

    La llegada de un bebé suele convertirse en uno de los momentos más especiales para cualquier familia, y así lo dejó ver el actor Sasha Kapsunov, de 32 años, quien anunció emocionado que volverá a convertirse en padre después de más de una década desde el nacimiento de su hija Julieta.

    El recordado exintegrante de 'Al fondo hay sitio' y exconductor del desaparecido programa 'América Kids' decidió compartir la noticia mediante un emotivo video en redes sociales, donde la gran protagonista fue precisamente su hija de 11 años. La menor desconocía por completo que estaba a punto de enterarse de que tendrá una hermanita, por lo que su reacción terminó conmoviendo a miles de seguidores.

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    Sasha Kapsunov revela que agrandará su familia

    Actualmente dedicado a la producción audiovisual, Sasha publicó un clip en el que Julieta aparece recibiendo una sorpresa relacionada con un próximo viaje familiar a Estados Unidos. Sus padres le entregaron dos regalos para que los abriera frente a cámaras.

    El primero contenía entradas para un parque temático y una máscara, detalle que no generó demasiada emoción en la menor. Sin embargo, todo cambió cuando abrió una segunda caja, donde se indicaba que una persona más se uniría al viaje, algo que inicialmente la dejó confundida.

    Al descubrir el contenido, la emoción se apoderó de ella. Dentro encontró un mensaje que decía: “Hola, hermanita”, acompañado de imágenes de la ecografía que confirmaban el embarazo de su madre, Jocelyne Galarreta.

    La reacción de Julieta fue inmediata y profundamente emotiva. La niña quedó en shock por unos segundos antes de romper en llanto mientras abrazaba a sus padres. “Hace 11 años les diste vida a nuestras vidas, Julieta… y ahora nos acompañarás a vivir el amor más bonito: ser hermana mayor”, escribió Sasha Kapsunov en la publicación.

    Los personajes que interpretó en 'Al fondo hay sitio'

    Durante su paso por 'Al fondo hay sitio', Sasha Kapsunov interpretó a dos personajes recordados por los seguidores de la serie. Primero dio vida a la versión juvenil de Raúl del Prado, conocido popularmente como 'Platanazo' y exesposo de Charito, personaje interpretado por Mónica Sánchez.

    Más adelante, también encarnó al doctor Cortez, quien compartía escenas con July Gonzales (Guadalupe Farfán) en la clínica donde ella realizaba sus prácticas de enfermería. La química entre ambos personajes fue tan comentada que muchos fanáticos esperaban verlos juntos sentimentalmente dentro de la historia.

     

     

    SOBRE EL AUTOR:
    Exartista de ‘Al Fondo hay Sitio’ emociona al revelar que será padre tras 11 años
    Brenda Quiroz

    Coordinadora de Sección Web en la revista digital Wapa.pe. Especialista en redacción digital y SEO con más de 8 años de experiencia. Bachiller en periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza con un diplomado en Marketing Digital por el instituto ISIL. Intereses: Periodista interesada en temas relacionados al espectáculo nacional e internacional, moda y deportes. Escribe desde: Lima Idiomas: Español e inglés

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