Irma Maury reaparece para exponer cuál es su estado de salud tras alarmante publicación: "aparece la palabra Alzheimer"

La recordada ‘Doña Nelly’ de Al Fondo Hay Sitio decidió pronunciarse tras el asombro que generó una reciente publicación entre el público.

La actriz Irma Maury, recordada por su emblemático papel de Doña Nelly en 'Al fondo hay sitio', recurrió a sus redes sociales para esclarecer su situación luego de la preocupación que generó una publicación en su cuenta de Facebook. El mensaje, en el que aparecía la palabra “Alzheimer”, encendió las alarmas entre sus seguidores y fue difundido por diversos medios nacionales.

“Entro a Facebook y me doy con la noticia: dicen que he preocupado a la gente porque en una publicación que hice en mi muro aparece la palabra Alzheimer. Yo compartí una publicación con ese título para todos los que tienen un familiar que padece esa triste enfermedad pero no se toman el trabajo de entrar al artículo y leer, algo clásico en los peruanos, sólo leen el titular”, afirmó la propia Irma Maury.

La artista lamentó que una lectura superficial de su publicación desatara la propagación de rumores sobre su estado de salud, señalando incluso a medios de comunicación y páginas de espectáculos en redes sociales.

“Lo más triste de todo es que medios de comunicación que se supone son serios rebotan la noticia, al igual que las páginitas de chismes que buscan seguidores. Qué mal estamos en este país”, expresó Maury en su descargo público.

La última vez de Irma Maury en la pantalla chica fue en el 2017 Foto: Composición LR

Asimismo, dejó en claro que no suele exponer aspectos de su vida privada en redes sociales y rechazó categóricamente cualquier diagnóstico vinculado al Alzheimer.

“¿Ustedes creen que si yo estuviera padeciendo esa penosa enfermedad lo publicaría? No acostumbro a publicar mi vida privada”, subrayó la actriz. Además, recordó que no es la primera vez que atraviesa una situación similar, ya que en marzo una de sus publicaciones también fue malinterpretada, generando rumores falsos sobre una supuesta solicitud de ayuda.

Maury, actualmente alejada de la televisión, aseguró que lleva una vida tranquila y agradecida en su hogar. “Yo vivo muy tranquila en mi hogar y gracias a Jehová no padezco de Alzheimer y no ando buscando publicidad. Déjenme vivir tranquila mi vida en mi casa”, concluyó, solicitando respeto por su privacidad y el cese de especulaciones.

¿Qué había publicado Irma Maury?

La polémica surgió la noche del jueves 23 de abril, cuando la actriz compartió en Facebook una publicación que incluía la palabra “Alzheimer”, acompañada de dos emojis de amor y apoyo. La ausencia de mayor contexto bastó para que numerosos usuarios manifestaran su preocupación por la salud de la actriz de 76 años.

El silencio inicial de Maury permitió que la información fuera replicada por portales y páginas de entretenimiento, incrementando la inquietud del público. Posteriormente, la actriz explicó que su publicación tenía un fin social: “Yo compartí una publicación con ese título para todos los que tienen un familiar que padece esa triste enfermedad”, precisó.