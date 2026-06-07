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Temblor HOY, domingo 7 de junio, en Perú EN VIVO: Sismo de 5 grados sorprende a todos

El temblor de este domingo 7 de junio ocurrió a 88 km al sur de Ica, con 17 km de profundidad, reportó el Instituto Geofísico del Perú (IGP).

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    Temblor HOY, domingo 7 de junio, en Perú EN VIVO: Sismo de 5 grados sorprende a todos
    Revisa el reporte del IGP sobre el último temblor de hoy jueves 4 de junio. | Imagen: ChatGPT
    Temblor HOY, domingo 7 de junio, en Perú EN VIVO: Sismo de 5 grados sorprende a todos

    Un sismo de 5,0 grados ocurrió a las 10.43 a. m. a 88 km al sur de Ica, en la región Ica. Este movimiento sísmico, registrado durante la mañana del domingo 7 de junio, tuvo una profundidad de 17 km, según precisó el Instituto Geofísico del Perú (IGP) en X.

    Sismo en Ica
    Sismo en Ica

    ¿Dónde se localizó el epicentro del último sismo en Perú?

    El epicentro del sismo del 7 de junio del 2026 se ubicó a 88 km al sur de Ica, en el departamento de Ica, en las coordenadas de latitud -14,66 y longitud -76,27.

    ¿Cómo actuar frente a un sismo en Perú?

    • Mantén la calma y busca zonas seguras.
    • Cuida a niños, adultos mayores y personas con discapacidad.
    • Mantente alejado de ventanas, puertas exteriores y vidrios.
    • Evita estar cerca de cables y postes en la vía pública.
    • Las autoridades de Indeci recomiendan mantener la calma y ubicar áreas seguras tanto dentro como fuera de casa para prevenir daños.
    • Es clave contar con una mochila de emergencia con mascarillas, herramientas, alcohol, alimentos enlatados, radio portátil, entre otros artículos.

    ¿Qué debe incluir una mochila de emergencia ante un sismo?

    El Instituto Nacional de Defensa Civil aconseja incluir en una mochila de emergencia elementos esenciales para sobrevivir en los días iniciales tras el desastre:

    • Artículos de higiene: toallas, cepillo y pasta dental, jabón.
    • Botiquín de primeros auxilios: gasa, vendas, alcohol, medicamentos, agua oxigenada.
    • Dinero en efectivo, de preferencia en monedas.
    • Ropa de abrigo: manta polar y calzado adecuado.
    • Alimentos no perecibles: agua embotellada, barras de cereal, conservas y chocolates.
    • Herramientas de comunicación: radio con baterías, linterna, silbato, llaves de repuesto, copias de documentos.
    • Extras: bolsas plásticas, cuchilla múltiple, guantes, cuerdas, encendedor, plástico protector, cinta adhesiva, mascarillas.
    • Artículos específicos para mujeres, bebés, niños y adultos mayores.

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    SOBRE EL AUTOR:
    Temblor HOY, domingo 7 de junio, en Perú EN VIVO: Sismo de 5 grados sorprende a todos
    Omar Moller

    Periodista especializado en actualidad, tendencias y entretenimiento. Editor web de Wapa.pe. Licenciado en Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Interesado en temas relacionados con farándula, celebridades, tendencias, coyuntura nacional, etc.

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