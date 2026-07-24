Absalón Vásquez, accesitario de Rafael López Aliaga , sufrió una caída al dirigirse a prestar juramento como senador, generando preocupación entre los asistentes.

Absalón Vásquez, accesitario de Rafael López Aliaga, protagonizó un inesperado incidente cuando se dirigía a prestar juramento como senador para el periodo legislativo 2026-2031. El político sufrió una caída mientras avanzaba hacia el estrado, generando momentos de preocupación entre los asistentes a la ceremonia. Pese al percance, el hecho no pasó a mayores y llamó la atención de quienes seguían el acto oficial de instalación del nuevo Senado.

Absalón Vásquez sufre fuerte caída durante ceremonia de juramentación

El incidente se registró cuando el político avanzaba hacia la Mesa Preparatoria para prestar juramento. En medio del recorrido, no se percató de un desnivel en el piso, perdió el equilibrio y terminó cayendo ante los presentes. La situación generó preocupación inmediata y varios de los senadores que se encontraban cerca acudieron rápidamente para ayudarlo a levantarse, permitiéndole continuar con el acto sin mayores complicaciones.

Una vez superado el percance, Vásquez llegó hasta la Mesa Preparatoria, encabezada por el senador electo de Fuerza Popular, Miguel Torres, donde cumplió con el protocolo de juramentación para asumir formalmente sus funciones legislativas.

Durante su discurso de juramento, el nuevo senador realizó una invocación especial y evocó la figura del expresidente Alberto Fujimori antes de oficializar su compromiso con el cargo.

“Por Dios, la patria, por mi familia, por la memoria de mis señores padres y por la memoria del mejor presidente que ha tenido el Perú, Alberto Fujimori, sí juro”, expresó durante la ceremonia.

Este episodio ocurrió en el marco de la sesión inaugural del Congreso bicameral correspondiente al periodo 2026-2031, en la que los congresistas y senadores electos realizaron el juramento que marca el inicio de sus labores parlamentarias.

En cuanto a su trayectoria política, Absalón Vásquez cuenta con una amplia experiencia en la administración pública. Ocupó el cargo de ministro de Agricultura durante el gobierno de Alberto Fujimori, desde el 6 de abril de 1992, tras el autogolpe de Estado, hasta el 3 de abril de 1996. Años después, integró el Congreso de la República como parlamentario por la alianza Perú 2000 durante el periodo 2000-2001.

El perfil de Absalón Vásquez, el nuevo integrante del Senado por Renovación Popular

Absalón Vásquez asumirá el lugar que dejó vacante Rafael López Aliaga en el Senado para el periodo legislativo 2026-2031. Esto ocurrió luego de que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) dejara sin efecto las credenciales del líder de Renovación Popular y acreditara como senador a su accesitario.

De profesión ingeniero agrícola, Vásquez mantiene una larga trayectoria vinculada al fujimorismo. Entre 1992 y 1996 ejerció como ministro de Agricultura durante el gobierno de Alberto Fujimori. Posteriormente, se desempeñó como asesor presidencial y, años más tarde, obtuvo una curul en el Congreso tras las elecciones del 2000. Sin embargo, su labor parlamentaria concluyó anticipadamente debido al fin del régimen fujimorista.

Su carrera política también estuvo acompañada de procesos judiciales. El ahora senador fue sentenciado por el delito de peculado luego de que la justicia determinara que participó en el desvío de fondos públicos provenientes del desaparecido Servicio de Inteligencia Nacional (SIN), recursos que habrían sido destinados al financiamiento de campañas del movimiento político Vamos Vecino, agrupación que él impulsó y que fue una de las plataformas electorales del fujimorismo. Como parte de la resolución judicial, recibió una pena privativa de libertad suspendida y se le impuso el pago de una reparación civil.