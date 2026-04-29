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Estrella de ‘Al fondo hay sitio’, Karime Scander, hace oficial su romance en íntima ceremonia

Karime Scander presentó oficialmente a su nueva pareja en redes sociales durante una boda privada y sorprendió a sus seguidores con románticas imágenes.

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    Estrella de ‘Al fondo hay sitio’, Karime Scander, hace oficial su romance en íntima ceremonia
    La actrix Karime Scander le abre las puertas de su corazón a amor. | Composición Wapa
    Estrella de ‘Al fondo hay sitio’, Karime Scander, hace oficial su romance en íntima ceremonia

    Karime Scander, reconocida por dar vida a Alessia Montalbán en 'Al fondo hay sitio', decidió dar un paso que no pasó desapercibido entre sus seguidores: mostrar públicamente a su nueva pareja.

    La actriz peruana asistió a una boda íntima de una amiga y convirtió el evento en el escenario perfecto para revelar, por primera vez de forma clara, a la persona con la que comparte actualmente su vida sentimental. A través de sus historias de Instagram, Karime compartió imágenes cargadas de complicidad, sonrisas y un beso que terminó por confirmar lo que hasta ahora eran solo especulaciones.

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    Aunque días antes había publicado una fotografía casual junto a él dentro de un auto, pocos imaginaban que se trataba de una presentación discreta de su relación.

    Alexander Bernhard: el hombre que conquistó a la estrella de 'AFHS'

    Hasta ahora, Karime ha optado por mantener gran parte de esta historia en reserva, pero algunos detalles comenzaron a hacerse públicos tras su publicación.

    El nombre de su pareja es Alexander Bernhard, un perfil alejado del foco de la televisión y el espectáculo peruano. Según refleja su actividad en redes sociales, su vida transcurre entre Perú y Chile, y tendría una edad cercana a la de la actriz.

    La aparición oficial de ambos no tardó en generar conversación digital, especialmente entre seguidores de Scander, quienes reaccionaron con mensajes de cariño y sorpresa ante esta nueva etapa personal de la intérprete.

    Karime Scander y Alexander Bernhard.
    Karime Scander y Alexander Bernhard.

    Más allá de Alessia Montalbán: la faceta académica de Karime

    Aunque hoy su rostro está fuertemente ligado al éxito televisivo, Karime también ha construido una formación profesional fuera de cámaras.

    Nacida en Chiclayo, culminó sus estudios escolares en el colegio San Agustín en 2015 y posteriormente optó por Ciencias de la Comunicación, una carrera que, según ha contado, eligió por su afinidad con el mundo artístico y sus planes de especialización futura en marketing y publicidad.

    Una historia marcada también por sus raíces familiares

    Otro aspecto que suele llamar la atención sobre la actriz es su herencia cultural. Karime posee ascendencia libanesa por parte de sus abuelos, quienes se establecieron en el norte peruano en busca de nuevas oportunidades.

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    Ese legado familiar ha sido parte importante de su identidad, pues mantiene viva una conexión con sus raíces árabes mientras consolida su carrera en la televisión nacional.

    Con esta inesperada presentación amorosa, Karime Scander no solo captó la atención por su vida sentimental, sino también por mostrar una faceta más personal y auténtica, lejos del personaje que la convirtió en una de las figuras jóvenes más queridas de la pantalla peruana.

    SOBRE EL AUTOR:
    Estrella de ‘Al fondo hay sitio’, Karime Scander, hace oficial su romance en íntima ceremonia
    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Subcoordinadora web de Wapa. Bachiller en Periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Interesada en temas relacionados con moda, celebridades, estilo de vida, tendencias, coyuntura nacional, etc.

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