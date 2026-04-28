Muere querido comediante a los 50 años tras dura enfermedad

El reconocido comediante de 50 años, murió en Texas tras meses compartiendo su alarmante deterioro de salud en redes sociales .

La escena de la comedia internacional enfrenta una pérdida que ha golpeado con fuerza a colegas, seguidores y locales de entretenimiento. Raj Sharma, reconocido humorista de 50 años, falleció el viernes 24 de abril de 2026 en Texas, dejando tras de sí no solo una carrera consolidada, sino también una inquietante serie de publicaciones sobre su delicado estado de salud que hoy genera conmoción global.

Raj Sharma muere a los 50 años tras meses en los que documentó un preocupante deterioro físico

La noticia de su fallecimiento sacudió a miles de fanáticos que durante semanas siguieron de cerca las actualizaciones que el propio comediante compartía en redes sociales.

Lejos de ocultar su situación, Sharma convirtió su cuenta de Instagram en una especie de diario personal en el que relató sus constantes visitas al hospital y una serie de síntomas que alarmaron profundamente a sus seguidores. Entre los episodios más impactantes figuraban una parálisis en el lado izquierdo del rostro, agotamiento severo y complicaciones vinculadas con infecciones por celulitis facial.

Sus publicaciones mostraban a un artista que atravesaba un complejo proceso médico mientras intentaba encontrar respuestas claras. También trascendió que fue sometido a distintos procedimientos, incluidos lavados estomacales, en medio de la búsqueda de un diagnóstico preciso.

La noticia enluteció las redes sociales.

Misterio en torno a la causa de su muerte

Aunque su estado de salud era cada vez más preocupante, hasta ahora no existe confirmación oficial sobre qué provocó exactamente su fallecimiento.

La familia del actor decidió mantener absoluta discreción mientras espera resultados médicos concluyentes, una postura que ha intensificado tanto la incertidumbre como las especulaciones en redes sociales y en el circuito artístico.

Ese silencio ha generado aún más impacto debido a la manera tan abierta con la que Sharma había compartido su lucha personal en vida, dejando a más de 400.000 seguidores pendientes de cada avance.

De Texas al circuito internacional: el legado de Raj Sharma

Antes de convertirse en una figura viral por su tragedia, Raj Sharma había construido una sólida trayectoria en el mundo del stand-up.

Su crecimiento comenzó en la escena texana, donde logró posicionarse hasta llegar a espacios emblemáticos como Laugh Factory, en California. Allí compartió escenario con nombres destacados como Russell Peters y Sebastian Maniscalco, y se consolidó como una voz potente dentro de la comedia de observación cultural.

Con giras internacionales en Europa y Australia, Sharma logró ampliar su alcance y conectar con públicos diversos gracias a un estilo marcado por el humor identitario y por las experiencias multiculturales.