Fallece actor de Hollywood a los 57 años por fulminante ataque al corazón

El actor recordado por su participación en series como ‘Melrose Place’, ‘Days of our Lives’ y ‘Starship Troopers’ , murió a los 57 años tras sufrir un infarto.

La industria del entretenimiento internacional enfrenta una nueva pérdida con la muerte de Patrick Muldoon, actor estadounidense que marcó a toda una generación gracias a su presencia en algunas de las series más emblemáticas de la televisión de los años 90. El intérprete falleció a los 57 años luego de sufrir un ataque cardíaco, cerrando así una trayectoria de más de tres décadas en televisión, cine y música.

Patrick Muldoon: el galán noventero que conquistó la TV y el cine

El actor fue encontrado sin vida el domingo 19 de abril en su vivienda, según trascendió en reportes internacionales. Nacido en San Pedro, California, Muldoon construyó una carrera sólida que lo convirtió en uno de los rostros más familiares para el público estadounidense.

Su gran salto llegó con el personaje de Austin Reed en 'Days of our Lives', papel que interpretó entre 1992 y 1995 y que posteriormente retomó, reafirmando su conexión con una de las telenovelas más longevas de la televisión.

Patrick Muldoon falleció a los 57 años.

Más adelante, consolidó su estatus de figura mediática al sumarse a 'Melrose Place', donde dio vida a Richard Hart, uno de los personajes que reforzó su imagen de galán dentro del horario estelar.

De 'Starship Troopers' a la música: una carrera más allá de la pantalla chica

Aunque su fama estuvo fuertemente ligada a la televisión, Patrick Muldoon también dejó su sello en el cine con participaciones destacadas, especialmente en 'Starship Troopers' (1997), producción en la que interpretó a Zander Barcalow y que con el tiempo se convirtió en una película de culto para fanáticos de la ciencia ficción.

En años posteriores, amplió su camino profesional como productor cinematográfico y también exploró su faceta artística en la música como vocalista de The Sleeping Masses.

Quienes compartieron con él lo describían como una figura generosa, con un gran sentido del humor, cualidades que acompañaron su imagen pública durante años.

Un ícono de la televisión estadounidense de los 90

Si bien su recorrido en la gran pantalla no alcanzó el mismo nivel de impacto que sus éxitos televisivos, Muldoon sí logró convertirse en parte de una era dorada de la TV norteamericana.

Su presencia, estilo y carisma lo posicionaron como uno de los intérpretes más reconocibles de aquella década, especialmente para quienes siguieron de cerca el fenómeno de producciones como 'Days of our Lives' y 'Melrose Place'.