Horóscopo de HOY lunes 08 junio del 2026 con Jhan Sandoval: las mejores predicciones para tu signo en amor, dinero y salud

¿Qué dice el horóscopo sobre tu signo? Lee las predicciones de Jhan Sandoval para este lunes 8 de junio del 2026.

Este lunes, Jhan Sandoval te ofrece un horóscopo con una visión clara sobre lo que te espera. En esta guía, desglosamos las predicciones para cada signo en áreas clave, como el amor, el trabajo, la salud y las finanzas. Esta información te permitirá tomar decisiones y prepararte para los acontecimientos del día. ¿Tienes curiosidad por saber qué sorpresas trae el horóscopo de este lunes 8 de junio del 2026? No te pierdas nuestra cobertura completa y descubre cómo las estrellas pueden guiar tu camino este lunes. Sigue leyendo para obtener todas las respuestas.

Horóscopo Aries este lunes (21 de marzo-20 de abril)

Algo que pensaste imposible de concretar llegará a ti con mucha facilidad. Será un día positivo, donde los logros que tendrás cambiarán por completo tus ánimos. Evita excesos en la alimentación.

Horóscopo Tauro este lunes (21 de abril-21 de mayo)

Un superior se ha informado por terceros sobre los avances en tu labor. Es posible que tengas una reunión en donde te exhorte con la intención de verte avanzar. No tomes a mal sus comentarios.

Horóscopo Géminis este lunes (22 de mayo-21 de junio)

Superiores y compañeros te presionarán a que asumas labores que son riesgosas y frente a las cuales no te sientes preparado. Es importante que te mantengas firme ante tu negativa.

Horóscopo Cáncer este lunes (22 de junio-22 de julio)

Algo que tenías previsto o planificado cambiará radicalmente. Esta modificación en tus planes te obligará a organizar tu tiempo de otra manera. En el amor, no seas extremista, evita conflictos.

Horóscopo Leo este lunes (23 de julio-23 de agosto)

Es posible que te sientas aprisionado y obligado a llevar encima una agenda muy recargada. Trata de no tener ningún compromiso por la noche para que puedas descansar y recuperar energías.

Horóscopo Virgo este lunes (24 de agosto-23 de septiembre)

No te quedes paralizado y toca las puertas que sean necesarias. Eres una persona capaz y si insistes lograrás salir de esa recesión económica y laboral en poco tiempo. De ti depende el cambio.

Horóscopo Libra este lunes (24 de septiembre-23 de octubre)

Has estado descuidando tu apariencia y este lunes te darás un tiempo para estar y sentirte bien. En lo laboral, tu esfuerzo empieza a dar el fruto que esperabas. Llega dinero y oportunidades de crecimiento.

Horóscopo Escorpio este lunes (24 de octubre-22 de noviembre)

Se presentarán algunas complicaciones en tu labor, pero tu inteligencia y la habilidad que tienes para resolver imprevistos resaltarán. Nada se escapará de tus manos, confía en tu capacidad.

Horóscopo Sagitario este lunes (23 de noviembre-21 de diciembre)

Estás perdiendo el interés por la labor que tienes en manos. Es posible que busques nuevas oportunidades de crecimiento laboral. En el amor, no dejes que tu relación muera. Sé constante.

Horóscopo Capricornio este lunes (22 de diciembre-20 de enero)

Los obstáculos y las limitaciones terminan. Será un día de suerte, donde lograrás muchas ventajas y tendrás logros que jamás imaginaste. Llega dinero y oportunidades muy favorables.

Horóscopo Acuario este lunes (21 de enero-19 de febrero)

Ahora que has aprendido a escucharte ya no te dejas llevar por los impulsos. Has cambiado y las personas que te rodean se sorprenden por esto. Recibes noticias que serán favorables.

Horóscopo Piscis este lunes (20 de febrero-20 de marzo)

Si tienes en mente realizar alguna inversión de dinero, es el momento adecuado para hacerlo. Todo lo relacionado con bienes inmuebles, como alquileres o compras de propiedad, te favorece.

Jhan Sandoval: horóscopo de este lunes

Jhan Sandoval se inició a la corta edad de 15 años en el mundo de la astrología y el tarotismo. Entre 2006 y 2014 se formó en la Escuela de Astrología Casa XI y el Centro Astrológico de Buenos Aires, CABA. En 2008 se inició como columnista del diario La República. Desde 2017, Jhan lee en vivo el tarot todos los lunes a las 7.50 a. m. en el programa 'Señales', que se transmite en la página de Facebook de Wapa.pe. Además, en nuestra página web publica el horóscopo semanal y las predicciones diarias.

¿Qué signo soy de acuerdo con mi fecha de nacimiento?

Horóscopo de este lunes de Jhan Sandoval. ¿Cuál es mi signo zodiacal? ¿Qué signo soy según mi fecha de nacimiento? Estas y otras preguntas tienen aquí una guía rápida basada en el cuadro de signos zodiacales. Cada signo se asocia con un periodo específico del año. Simplemente, encuentra tu fecha de nacimiento en el rango correspondiente y descubre tu signo zodiacal.

Signos zodiacales por mes

Signo Zodiacal Periodo Meses Relacionados Capricornio 22 de diciembre - 19 de enero Diciembre, Enero Acuario 20 de enero - 18 de febrero Enero, Febrero Piscis 19 de febrero - 20 de marzo Febrero, Marzo Aries 21 de marzo - 19 de abril Marzo, Abril Tauro 20 de abril - 20 de mayo Abril, Mayo Géminis 21 de mayo - 20 de junio Mayo, Junio Cáncer 21 de junio - 22 de julio Junio, Julio Leo 23 de julio - 22 de agosto Julio, Agosto Virgo 23 de agosto - 22 de septiembre Agosto, Septiembre Libra 23 de septiembre - 22 de octubre Septiembre, Octubre Escorpio 23 de octubre - 21 de noviembre Octubre, Noviembre Sagitario 22 de noviembre - 21 de diciembre Noviembre, Diciembre

Horóscopo occidental, horóscopo chino e hindú según signo zodiacal

Cuando hablamos de astrología, es importante reconocer que diferentes culturas han desarrollado sus propios sistemas de horóscopos, cada uno con características y simbolismos únicos. A continuación, te presentamos un cuadro comparativo que detalla los 12 signos zodiacales del horóscopo occidental, chino e hindú, y proporciona una visión integral de cómo se interpreta la personalidad y el destino según estas tres tradiciones astrológicas.

Signo zodiacal Fechas Horóscopo occidental, Horóscopo Hindú Horóscopo Chino Acuario 20 de enero - 18 de febrero Urano / Saturno Vayu Tigre Aries 21 de marzo - 20 de abril Marte / Plutón Tejas (fuego) Dragón Cáncer 25 de junio - 22 de julio Luna Jala (agua) Cabra Capricornio 22 de diciembre - 19 de enero Saturno Prithivi Buey Escorpio 23 de octubre - 22 de noviembre Plutón / Marte Jala Cerdo Géminis 21 de mayo - 24 de junio Mercurio Vayu (aire) Caballo Leo 23 de julio - 23 de agosto Sol Tejas Mono Libra 24 de septiembre - 22 de octubre Venus Vayu Perro Piscis 19 de febrero - 20 de marzo Neptuno / Júpiter Jala Conejo Sagitario 22 de noviembre - 21 de diciembre Júpiter Tejas Rata Tauro 21 de abril - 20 de mayo Venus / Tierra Prithivi (tierra) Serpiente Virgo 24 de agosto - 23 de septiembre Mercurio Prithivi Gallo

¿Qué elemento eres según tu signo zodiacal?

La astrología es una disciplina que divide los 12 signos del zodiaco en cuatro elementos fundamentales: fuego, tierra, aire y agua, cada uno con características únicas que influyen en quienes nacen bajo su influencia.

Los signos zodiacales de fuego, como Aries, Leo y Sagitario, se distinguen por su creatividad y habilidad para percibir la realidad en su totalidad, aportando claridad en diversas circunstancias. Por otro lado, los signos zodiacales de tierra, como Tauro, Virgo y Capricornio, son reconocidos por su sensatez, perseverancia, organización y enfoque pragmático; la tierra simboliza lo concreto y es esencial para nuestra existencia material. Los signos zodiacales de aire, representados por Géminis, Libra y Acuario, simbolizan el movimiento y la conexión, actuando como un puente entre el cielo y la tierra. Las personas bajo estos signos son hábiles en la comunicación, la interacción social y disfrutan de la aventura. Por último, los signos zodiacales de agua, con su naturaleza fluida y adaptable, se ajustan constantemente a las circunstancias. Los signos de agua, como Cáncer, Escorpio y Piscis, destacan por su capacidad de adaptación.

Cada signo zodiacal está asociado a un elemento que ayuda a comprender mejor los desafíos y las oportunidades que se presentan en la vida cotidiana.

Signos zodiacales por elemento