¿La descuidó? Sheyla Rojas habría revelado EL VERDADERO MOTIVO de su separación de Sir Winston: “Lo que no se valora, se pierde”

Sheyla Rojas volvió a llamar la atención tras compartir mensajes sobre la falta de intimidad en una pareja luego de confirmar el fin de su relación con Sir Winston .

Parece que los problemas llegaron hasta la cama. | Composición Wapa

Parece que los problemas llegaron hasta la cama. | Composición Wapa

La separación de Sheyla Rojas y Sir Winston sigue dando de qué hablar. Luego de confirmar el fin de su romance de cinco años, la influencer volvió a captar la atención de sus seguidores por una serie de publicaciones que compartió en redes sociales, las cuales fueron interpretadas por muchos como posibles indirectas sobre el motivo de la ruptura.

Los videos, relacionados con el afecto y la intimidad dentro de una relación, no pasaron desapercibidos y fueron comentados incluso en la última edición de 'Magaly TV: la firme'.

Las publicaciones de Sheyla que encendieron las especulaciones

Uno de los mensajes difundidos por la exchica reality hace referencia a la importancia del contacto físico y emocional en una pareja.

"Cuando dejas de tocarla, su cuerpo deja de sentirse elegido. Cuando su cuerpo se siente rechazado, su corazón empieza a cerrarse", se escucha en una de las reflexiones que compartió.

Sheyla Rojas habría insinuado que la relación se enfrió hasta en el cuarto.

En otro video, el mensaje fue aún más directo sobre la falta de intimidad en una relación.

"Si tu pareja puede durar meses sin tener intimidad contigo, no te ama porque el que ama te desea y si ni siquiera te desea debes entender que la relación cumple ciclos".

Tras revisar estas publicaciones, Magaly Medina consideró que podrían guardar relación con el reciente quiebre sentimental de la influencer.

"Esto es bastante significativo. Creo que es muy fuerte y en el anterior habla de falta de intimidad en la pareja", comentó la conductora.

Sheyla Rojas explicó por qué terminó su relación

Días antes, Sheyla confirmó públicamente que su historia de amor con Sir Winston había llegado a su fin, dejando claro que decidió dar un paso al costado al sentir que el compromiso ya no era el mismo.

La modelo recordó que uno de sus mayores anhelos era construir una familia junto al empresario e incluso llegar al matrimonio, objetivo que finalmente no se concretó.

Amor se acabó entre Sheyla y Sir Winston.

"Si no es mutuo no quiero nada", escribió en sus redes sociales al anunciar su nueva etapa.