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Horóscopo de HOY lunes 20 de julio de 2026 con Jhan Sandoval: inicia la semana con las MEJORES predicciones

¿Qué dice el horóscopo sobre tu signo? Lee las predicciones de Jhan Sandoval para este lunes 20 de julio del 2026.

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    Horóscopo de HOY lunes 20 de julio de 2026 con Jhan Sandoval: inicia la semana con las MEJORES predicciones
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    Horóscopo de HOY lunes 20 de julio de 2026 con Jhan Sandoval: inicia la semana con las MEJORES predicciones

    Este lunes, Jhan Sandoval te ofrece un horóscopo con una visión clara sobre lo que te espera. En esta guía presentamos las predicciones para cada signo en áreas clave, como el amor, el trabajo, la salud y las finanzas. Esta información te permitirá tomar decisiones informadas y prepararte para los acontecimientos del día. ¿Tienes curiosidad por saber qué sorpresas trae el horóscopo de este lunes 20 de julio del 2026? No te pierdas nuestra cobertura completa y descubre cómo las estrellas pueden guiar tu camino. Sigue leyendo para encontrar todas las respuestas.

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    Horóscopo Aries este lunes (marzo 21-abril 20)

    Por más que te esfuerzas sientes que no avanzas en ese tema que debes de resolver. Sé paciente, hoy tendrás el apoyo de una persona con sentido práctico y experiencia. Todo se resolverá. 

    Horóscopo Tauro este lunes (abril 21-mayo 21)

    Sentir que tus compañeros o superiores confían en tu capacidad te dará la seguridad que necesitas para poner en marcha las estrategias que tienes en mente. Tu gestión seguirá siendo admirada. 

    Horóscopo Géminis este lunes (mayo 22-junio 21)

    Saldrá a la luz información que se mantenía oculta. Enterarte de cosas que se encontraban a tus espaldas te ayudará a planificar y organizar nuevas estrategias para que nada te afecte. 

    Horóscopo Cáncer este lunes (junio 22-julio 22)

    Tendrás que llegar a un acuerdo con alguien que tiende a la obstinación y a la terquedad. No pierdas la paciencia y trata de negociar. En el amor, esa persona que decidió alejarse te buscará.

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    Horóscopo Leo este lunes (julio 22-agosto 23)

    No te confíes de tu experiencia y aún menos improvises soluciones. Estarás al frente de una gestión que resultaría complicada si no la abordas con cautela y sumas asesoría especializada. Considéralo. 

    Horóscopo Virgo este lunes (agosto 24-septiembre 23)

    Luego de un largo tiempo de espera recibirás una oferta laboral que será muy satisfactoria y positiva, acéptala. En el amor, haber reflexionado te hace consciente de tus errores. Habrá reconciliación. 

    Horóscopo Libra este lunes (septiembre 24-octubre 23)

    Tratarás de culminar a tiempo tu labor para asistir a una reunión con amigos. Cuidado con la ligereza y la falta de detalle que tengas con tu gestión. Podrías cometer errores y no detectarlos a tiempo.

    Horóscopo Escorpio este lunes (octubre 24-noviembre 22)

    Superarás cualquier obstáculo que no te permitía avanzar. Si tienes en mente realizar alguna inversión será positiva y te permitirá consolidar tu economía. Se aproxima un viaje, prepárate. 

    Horóscopo Sagitario este lunes (noviembre 23-diciembre 21)

    Notarás que algunas personas intentan competir contigo y de manera desleal. Saberlo te permitirá ser más estratégico y cuidar tu información. Llega una propuesta laboral, será favorable. 

    Horóscopo Capricornio este lunes (diciembre 22-enero 20)

    Recibirás una comunicación importante. Tendrás que presentar documentos o agilizar una gestión, puesto que te advertirán del poco tiempo con el que cuentas para avanzar. Prepárate. 

    Horóscopo Acuario este lunes (enero 21-febrero 19)

    Cuidado con las ofertas que puedas escuchar. Una persona con malas intenciones te ofrecerá participar en negocios que no serán favorables. Mantén distancia y evitarás riesgos financieros. 

    Horóscopo Piscis este lunes (20 de febrero-marzo 20)

    No estás viendo las soluciones a tus problemas por el exceso de estrés, sumado al agotamiento mental que experimentas. Necesitas descansar, luego el panorama será mucho más claro.

    Jhan Sandoval: horóscopo de este lunes

    Jhan Sandoval se inició a los 15 años en el mundo de la astrología y el tarot. Entre 2006 y 2014 se formó en la Escuela de Astrología Casa XI y en el Centro Astrológico de Buenos Aires, CABA. En 2008 se inició como columnista del diario La República. Desde 2017, Jhan lee en vivo el tarot todos los lunes a las 7.50 a. m. en el programa 'Señales', que se transmite en la página de Facebook de Wapa.pe. Además, publica en nuestra página web el horóscopo semanal y las predicciones diarias.

    ¿Qué signo soy de acuerdo con mi fecha de nacimiento?

    Horóscopo de este domingo de Jhan Sandoval. ¿Cuál es mi signo zodiacal? ¿Qué signo soy según mi fecha de nacimiento? Estas y otras preguntas se responden aquí con una guía rápida basada en el cuadro de signos zodiacales. Cada signo se asocia con un periodo específico del año. Solo encuentra tu fecha de nacimiento en el rango correspondiente y descubre tu signo zodiacal.

    Signos zodiacales por mes

    Signo ZodiacalPeriodoMeses Relacionados
    Capricornio22 de diciembre - 19 de eneroDiciembre, Enero
    Acuario20 de enero - 18 de febreroEnero, Febrero
    Piscis19 de febrero - 20 de marzoFebrero, Marzo
    Aries21 de marzo - 19 de abrilMarzo, Abril
    Tauro20 de abril - 20 de mayoAbril, Mayo
    Géminis21 de mayo - 20 de junioMayo, Junio
    Cáncer21 de junio - 22 de julioJunio, Julio
    Leo23 de julio - 22 de agostoJulio, Agosto
    Virgo23 de agosto - 22 de septiembreAgosto, Septiembre
    Libra23 de septiembre - 22 de octubreSeptiembre, Octubre
    Escorpio23 de octubre - 21 de noviembreOctubre, Noviembre
    Sagitario22 de noviembre - 21 de diciembreNoviembre, Diciembre

    Horóscopo occidental, chino e hindú según signo zodiacal

    Cuando hablamos de astrología, es importante reconocer que diferentes culturas han desarrollado sus propios sistemas de horóscopos, cada uno con características y simbolismos únicos. A continuación, te presentamos un cuadro comparativo que detalla los 12 signos zodiacales del horóscopo occidental, chino e hindú, y ofrece una visión integral de cómo se interpretan la personalidad y el destino según estas tres tradiciones astrológicas.

    Signo zodiacalFechasHoróscopo occidental,Horóscopo HindúHoróscopo Chino
    Acuario20 de enero - 18 de febreroUrano / SaturnoVayuTigre
    Aries21 de marzo - 20 de abrilMarte / PlutónTejas (fuego)Dragón
    Cáncer25 de junio - 22 de julioLunaJala (agua)Cabra 
    Capricornio22 de diciembre - 19 de eneroSaturnoPrithiviBuey
    Escorpio23 de octubre - 22 de noviembrePlutón / MarteJalaCerdo
    Géminis21 de mayo - 24 de junioMercurioVayu (aire)Caballo
    Leo23 de julio - 23 de agostoSolTejasMono
    Libra24 de septiembre - 22 de octubreVenusVayuPerro
    Piscis19 de febrero - 20 de marzoNeptuno / JúpiterJalaConejo
    Sagitario22 de noviembre - 21 de diciembreJúpiterTejasRata
    Tauro21 de abril - 20 de mayoVenus / TierraPrithivi (tierra)Serpiente
    Virgo24 de agosto - 23 de septiembreMercurioPrithiviGallo

    ¿Qué elemento eres según tu signo zodiacal?

    La astrología es una disciplina que divide los doce signos del zodiaco en cuatro elementos fundamentales: fuego, tierra, aire y agua, cada uno con características únicas que influyen en quienes nacen bajo su influencia.

    Los signos zodiacales de fuego, como Aries, Leo y Sagitario, se distinguen por su creatividad y habilidad para percibir la realidad en su totalidad, lo que aporta claridad en diversas circunstancias. Por otro lado, los signos zodiacales de tierra, Tauro, Virgo y Capricornio, son reconocidos por su sensatez, perseverancia, organización y enfoque pragmático; la tierra simboliza lo concreto y es esencial para nuestra existencia material. Los signos zodiacales de aire, representados por Géminis, Libra y Acuario, simbolizan el movimiento y la conexión, y actúan como un puente entre el cielo y la tierra. Las personas nacidas bajo estos signos son hábiles en la comunicación, la interacción social y disfrutan de la aventura. Por último, los signos zodiacales de agua, de naturaleza fluida y adaptable, se ajustan a las circunstancias. Cáncer, Escorpio y Piscis se destacan por su capacidad de adaptación.

    Cada signo zodiacal está asociado a un elemento que ayuda a comprender mejor los desafíos y las oportunidades que se presentan en la vida cotidiana.

    Signos zodiacales por elemento

    ElementoSigno ZodiacalFechas
    AguaCáncer25 de junio - 22 de julio
    AguaEscorpio23 de octubre - 22 de noviembre
    AguaPiscis19 de febrero - 20 de marzo
    AireAcuario20 de enero - 18 de febrero
    AireGéminis21 de mayo - 24 de junio
    AireLibra24 de septiembre - 22 de octubre
    FuegoAries21 de marzo - 20 de abril
    FuegoLeo23 de julio - 23 de agosto
    FuegoSagitario22 de noviembre - 21 de diciembre
    TierraCapricornio22 de diciembre - 19 de enero
    TierraTauro21 de abril - 20 de mayo
    TierraVirgo24 de agosto - 23 de septiembre
    SOBRE EL AUTOR:
    Horóscopo de HOY lunes 20 de julio de 2026 con Jhan Sandoval: inicia la semana con las MEJORES predicciones
    Jhan Sandoval

    Jhan Sandoval es astrólogo y tarotista peruano. Se formó en la Escuela de Astrología Casa XI y el Centro Astrológico de Buenos Aires, CABA. Desde el 2017 a la fecha. Citas con Jhan Sandoval: 972709222 Jhan, lee en vivo el tarot todos los lunes a las 7:50 AM en el programa Señales que se transmite en el fanpage de Wapa.pe, además, en nuestra página web publica el horóscopo semanal y predicciones cada día de la semana.

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