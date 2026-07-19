Mundial 2026: Final tendrá histórico show de medio tiempo con Shakira, Madonna, BTS y Justin Bieber.Únete al canal de Whatsapp de Wapa
La final del Mundial 2026 no solo definirá al nuevo campeón del planeta entre Argentina y España. El encuentro también marcará un antes y un después en la historia de la Copa del Mundo con la realización del primer espectáculo de medio tiempo al estilo del Super Bowl, una apuesta inédita impulsada por la FIFA para convertir el cierre del torneo en un evento de entretenimiento global.
El esperado show reunirá sobre un mismo escenario a varias de las figuras más importantes de la música internacional, quienes protagonizarán una presentación de pocos minutos durante el descanso del compromiso.
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¿Quiénes participarán en el espectáculo del entretiempo?
La producción artística estará encabezada por Shakira, Madonna, BTS y Justin Bieber, quienes compartirán escenario en una puesta en escena especialmente diseñada para la final del torneo. A ellos se sumarán Coldplay, Burna Boy, el director de orquesta Gustavo Dudamel y el coro infantil PS22, mientras que los personajes de The Muppets y Sesame Street también tendrán una participación especial. La dirección creativa estará a cargo de Chris Martin, vocalista de Coldplay.
La FIFA confirmó que esta será la primera ocasión en que una final mundialista incorpore un show musical de estas características, con un formato inspirado en el tradicional espectáculo del Super Bowl.
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¿Cuánto durará el show y cómo podrá verse?
El espectáculo se realizará durante el descanso del partido entre Argentina y España en el MetLife Stadium de Nueva Jersey. Aunque inicialmente se habló de una presentación cercana a los 11 minutos, el entretiempo se extenderá hasta unos 17 minutos para permitir el montaje y desmontaje del escenario sin afectar el desarrollo del encuentro.
La ceremonia será transmitida junto con la final del Mundial a través de las señales oficiales que cuentan con los derechos de televisión en cada país, permitiendo que millones de espectadores sigan tanto el partido como este histórico espectáculo que promete convertirse en uno de los momentos más comentados del deporte y la música en 2026.