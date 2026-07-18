Ethel Pozo SE CANSA y le RECLAMA a Julián Alexander por ABANDONARLA para escaparse al mismo lugar todos los días: "¿Qué tanto hay ahí?"

Durante el episodio, Ethel Pozo expresó su incomodidad por la dedicación de su esposo al gimnasio, cuestionando su ausencia en fines de semana familiares importantes.

Ethel Pozo y Julián Alexander decidieron abrir las puertas de su vida personal con el estreno de ‘Modo Pareja On’, el nuevo reality digital donde muestran situaciones cotidianas de su matrimonio. Sin embargo, lo que parecía ser una grabación habitual terminó revelando una diferencia que ambos mantienen desde hace tiempo. La conductora no ocultó su incomodidad por una costumbre de su esposo que, según contó, afecta los momentos familiares y genera constantes discusiones entre ambos.

Ethel Pozo le hace fuerte reclamo a Julián Alexander

Uno de los momentos más comentados del estreno ocurrió cuando Julián Alexander se preparaba para salir de casa con rumbo al gimnasio. Al verlo listo para partir, Ethel Pozo no dudó en preguntarle directamente: "¿A dónde te vas?".

Ante la consulta, el productor respondió de forma breve: "¡Me voy al gimnasio!". La respuesta no convenció a la conductora, quien aprovechó las cámaras para expresar su incomodidad por la frecuencia con la que su esposo acude a entrenar.

"Julián vive en el gimnasio, todo el tiempo se quiere ir al gimnasio, si no está en el trabajo, está en el gimnasio" , precisó. Ethel continuó cuestionando la decisión de su pareja de salir nuevamente durante el fin de semana y le pidió que permaneciera más tiempo en casa junto a la familia.

"¿Y por qué no te quedas acá con nosotros?", preguntó la hija de Gisela Valcárcel. Sin perder la calma, Julián le respondió: "Voy y vengo".

Sin embargo, la explicación no fue suficiente para la exconductora de 'América Hoy', quien dejó claro que para ella los fines de semana deberían estar dedicados a compartir en familia.

"Toda la vida 'voy y vengo'. Para mí el fin de semana es de la familia, nuestros hijos tienen planes, yo quiero estar con él", fue su queja.

La situación se volvió más intensa cuando Ethel cuestionó que los entrenamientos se extiendan incluso durante varios días consecutivos: "¿Por qué te tienes que ir sábado, domingo, lunes? (...) Yo no sé qué tanto hay en el gimnasio o me estoy imaginando cosas ¿Ver para creer no? ¿Por qué este hombre quiere vivir todo el día en el gimnasio? ¿Qué hay ahí?".

La conductora incluso insistió en que la salida de Julián significaba dejar sola a la familia durante parte del fin de semana.

"¿Nos vas a dejar solos el fin de semana? ¡Ya pues, Juli, ¿por qué todo el tiempo gimnasio, gimnasio, sábado, domingo, gimnasio?", añadió con molestia.

Julián Alexander se defiende y explica por qué el gimnasio es tan importante para él

Ante los constantes reclamos de su esposa, Julián Alexander también decidió exponer su postura y explicar por qué considera importante mantener su rutina de ejercicios.

El productor aseguró que este tipo de conversaciones suelen repetirse cada vez que decide acudir al gimnasio y sostuvo que Ethel no comparte su misma visión sobre el deporte.

"¡Cada vez que quiero ir al gimnasio es el mismo problema, mi mujer quejándose y quejándose, lo que pasa es que a ella no le gusta entrenar y no entiende la mentalidad del deportista!", sostuvo.

Pese a la explicación de su esposo, Ethel continuó mostrándose intrigada por el interés que él tiene en pasar tantas horas entrenando: "¿Qué hay en el gimnasio? ¿Qué tanto quieres ir? Todo el tiempo gimnasio, gimnasio, ¿qué?".